هدف إيداع دعم التوظيف لشهر أبريل 2021 الجاري للمنشآت مستوفاة الشروط

هدف إيداع دعم التوظيف لشهر أبريل 2021 ، بمبلغ يقدر 181 مليون ريال سعودي، وفق ما تم إعلانه اليوم الخميس 29 من شهر أبريل لعام 2021م، الموافق 17 من شهر رمضان للعام 1442هـ، صندوق الموارد البشرية، بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي الإلكتروني تويتر، وفق برنامج دعم التوظيف للقطاع الخاص، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030م والتي تم تدشينها عام 2017م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي من أهم أهدافها العمل على راحة المواطن السعودي، وتوفير حياة كريمة له، والقضاء على البطالة بالمملكة، وإيجاد فرص عمل تناسب طموح الشباب السعودي من الجنسين.

هدف إيداع دعم التوظيف لشهر أبريل 2021

وكما ذكرنا سابقًا أن إيداع دعم التوظيف لشهر أبريل الحالي، من قبل هدف وفق آخر مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، والذي استهدف إلحاق شباب وبنات المملكة، من الراغبين في الحصول على العمل بالقطاع الخاص، بإيجاد فرص عمل مناسبة وقام صندوق الموارد البشرية بدعم كافة المنشآت، التي تعاونت مع برنامج دعم التوظيف، بتحمل نسبة من 30% إلى 50% من راتب العامل السعودي، من كل شهر، مما أدى إلى رفع نسبة التوطين وتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، والتي بدورها تسعى للقضاء على البطالة وفق رؤية المملكة 2030م، كما تزداد نسبة دعم المؤسسة أو الشركة التي تقوم بتوظيف السعوديات بشكل خاص لنسبة تقدر 10% إضافية كتشجيع ودعم.

صندوق الموارد البشرية أهم أهداف الدعم للسعوديين بالمملكة

والجدير بالعلم أن دعم صندوق الموارد البشرية للقطاع الخاص بالمملكة، أدى إلى رفع مساهمة السعوديين في سوق العمل، مما عاد على اقتصاد المملكة بشك إيجابي وغير مسبوق، لذا فإن من أهم أهداف برنامج دعم التوظيف والتي تجني المملكة ثمارها، نذكر التالي:

إتاحة العديد من فرص العمل بالقطاع الخاص للعاطلين عن العمل.

إتاحة فرص عمل شاغرة لراغبي الانتقال والتغيير من وظيفة لأخرى.

رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص، والتي تعمل المملكة على وصولها لنسبة مرتفعة بحلول 2030م.

إذابة الفوارق بين موظفي القطاعي العام والخاص، وذلك بدعم الرواتب والحوافز وساعات العمل.

جذب شباب وبنات المملكة للعمل بالقطاع الخاص.

دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت مستوفية الشروط

وقد أصدر صندوق التنمية البشرية بالسعودية، عدد من الشروط التي ينبغي توافرها لحصول المنشأة، على دعم توظيف، والتي بإمكان المنشآت الصغيرة والمتوسطة التسجيل بالبرنامج إلكترونيًا، عبر البوابة الرسمية الإلكترونية طاقات، والاستفادة من دعم البرنامج، حيث يعد توطين الشباب وفق رؤية المملكة 2030م واجب وطني على الجميع العمل على تقويته.