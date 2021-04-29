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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال منصة أبشر الجوازات, ويقوم المقيمين في المملكة العربية السعودية من غير الجنسية الأصلية بالبحث عن منصة أبشر الجوازات للاستعلام عن صلاحية الإقامة ويتم ذلك من خلال ادخال رقم الإقامة الموجود عليها والذي يعتبر الرقم المعتمد للاعتراف على الوافدين من الجنسيات الأخرى إلى المملكة العربية السعودية, وذلك لكثرة المقيمين في المملكة من غير جنسيات إن كان العربية أو غير العربية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

قدمت وزارة العمل اعتماد على منصة أبشر الإلكترونية في ظل التقدم الرقمي الحاصل في المملكة العربية السعودية والعالم في ظل جائحة كورونا وقد اعتمدت وزارة العمل منصة أبشر للاستعلام عن فترة صلاحية الإقامة في المملكة ويمكن ذلك عبر الدخول إلى البوابة افلكترونية للوزارة عبر منصة أبشر الجوازات.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة

وقد يكون البحث كثير عن هذا الموضوع بشكل يومي بسبب كثرة التحديثات الإلكترونية من الحكومة السعودية على منصة أبشر وإضافة خدمات أخرى عليه مع الثورة الرقمية الحاصلة في المملكة ويتم الاستعلام بعد الدخول إلى بوابة الدخول الموحد في منصة أبشر الجوازات وسوف يخدم هذا الموقع الإلكتروني أكثر من 12 مليون وافد في المملكة العربية السعودية من مختلف الجنسيات.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين

عليك اتباع عدة خطوات حتى تتمكن من الحصول على طلبك وهي كالتالي:

الدخول إلى منصة أبشر الجوازات.

قم بتسجيل دخولك باسم المستخدم الخاص بك.

يمكنك التسجيل في الدخول لمنصة أبشر برقم الهوية الرقمية مقيم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم عليك اختيار ايقونة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة.

يجب ادخال رقم الإقامة.

ثم عليك ادخال رمز التحقق.

وفي هذه الحالة سوف يعطيك الموقع تفاصيل اقامتك.

شروط تجديد الإقامة للوافدين

وقد تم وضع عدة شروط حتى تتمكن من تجديد إقامتك في المملكة العربية السعودية نذكر منها:

التأكد من اتمام الذمم المالية المستحقة عليك في الرسوم للتجديد أو أي مبالغ مالية للشخص الكفيل.

وجود بصمة وصورة للعامل في وزارة العمل وللأفراد التابعين إليه.

وكل هذه الخطوات تصب في مصلحة المواطنين والوافدين مثل الاستعلام عن نتائج الأمن العام, والاستعلام عن نتائج الدفاع المدني عبر أبشر, والأهم هو نظام نور للطلاب.