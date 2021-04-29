نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج المتوسط والثانوية عبر نظام نور النتائج برقم الهوية noor.moe.gov.sa وحساب (أبشر) في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن للطلبة الآن معرفة نتائج نهاية السنة الدراسية من خلال نظام نور برقم الهوية ، من خلال موقع نظام نور للنتائج يمكن للطلبة بالمملكة العربية السعودية الحصول على نتائج اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث بدأت اختبارات المرحلتين للطلبة بجميع مناطق المملكة العربية السعودية عبر منصة مدرستي وذلك يوم 6/9/1442 الأحد الموافق 18 أبريل 2021م.

نظام نور النتائج برقم الهوية

انطلقت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ يوم الأحد 18 أبريل 2021م، حيث أدى الطلبة والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بجميع مناطق المملكة العربية السعودية الاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي من الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط نظام نور

بلغ عدد الذين يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة من الطلبة بكل المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية 5.3 ملايين طالب وطالبة، ومن خلال منصة مدرستي يمكن للطلبة مراجعة المواد خلال فترة الاختبارات بهدف زيادة المعرفة ومهارات الطلبة في أداء الاختبارات عن بعد.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بالمملكة إلى ضرورة الانتهاء من جمع درجات أعمال السنة للطلبة للفصل الدراسي الثاني في كافة المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وذلك تمهيداً لعرض النتائج وإصدار الشهادات عبر نظام نور يوم 17 رمضان 1442هـ للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

منصة مدرستي

جاءت اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر منصة مدرستي، وهي منصة تعليمية تقدم للطلبة العديد من الخدمات لتطوير العملية التعليمية عن بعد من خلال حصص مراجعات ودروس ومسابقات مثل مسابقة مدرستي تبرمج، ومن خلال موقع مدرستي يؤدي الطلبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التعليم على تفعيل دور المعلمين والمعلمات في متابعة الطلبة أثناء الاختبارات وتقديم المساعدات لهم عن كيفية الاشتراك وكيفية أداء الاختبارات بسهولة ويسركما جاءت تعليمات القادة بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية

يمكن للطلبة معرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ من خلال موقع نظام نور للنتائج برقم الهوية، كما يمكنهم أيضا معرفة النتائج من خلال حساب (أبشر) عبر موقع نفاذ الوطني.