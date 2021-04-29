فتح حساب أونلاين في مصرف الراجحي كل ما تريد أن تعرفه بخطوات سهلة 100%

فتح حساب أونلاين في مصرف الراجحي ، يقدم لكم مصرف الراجحي خدمات مصرفية مميزة وعملاً علي تسهيل الإجراءات البنكية علي العملاء بشتي الطرق، تم إتاحة خدمة فتح حساب ببنك الراجحي أونلاين عبر الموقع الإلكتروني بكل سهولة حتي تتمكن من التحكم وإدارة أموالك بفعالية ويسر، علي مدار الساعة ومن اي مكان بالعالم عن طريق فتح حساب جاري والتمتع بالمزايا الخاصة بالحسابات مثل خدمة تحويل الأموال وإصدار بطاقة “مدي” بطاقة الصراف الآلي.

فتح حساب أونلاين في مصرف الراجحي

يمكن فتح حساب جاري للمواطن والمقيم من خلال الموقع الرسمي لبنك الراجحي، وفي هذه المقالة سنتناول مزايا فتح حساب جاري عن طريق الأنترنت بالإضافة الي شروط فتح الحساب وخطوات فتح حساب أونلاين بمنتهي السهولة.

مميزات فتح حساب أونلاين ببنك الراجحي

يمكنك فتح الحساب في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة الي الذهاب لفروع البنك، كل ما عليك فعله هو إختيار الفرع الذي ترغب في التعامل معه عند فتح الحساب.

إمكانية وضع وتنفيذ عمليات الأوامر المستديمة علي حسابك.

إتاحة إصدار كشف حساب باللغة العربية أو الإنجليزية لجميع الحركات التي تمت علي الحساب بشكل شهري.

إمكانية إتمام المعاملات البنكية من خلال جميع القنوات الإلكترونية.

إصدار بطاقة صراف آلي “بطاقة مدي” للسحب والإيداع.

إتاحة الإيداع والتحويلات الداخلية وسداد الفواتير والمدفوعات الحكومية.

إمكانية التسجيل في خدمة المباشر.

إمكانية إرسال أو استقبال الحوالات الدولية بأنواعها.

شروط فتح حساب من خلال الأنترنت بالراجحي

إن يكون مقدم الطلب لديه هوية وطنية إذا كان مواطن سعودي، أو هوية إذا كان مقيم.

إن يبلغ عمر متقدم الطلب لحسابات البالغين 18 عاماً فأكثر، وأن لا يقل عمره عن 15 سنة للقاصرين سناً.

أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل من أحد مزودي الخدمة بالمملكة.

أن يكون العنوان الوطني صحيحاً وواضحاً.

إن يكون متقدم الطلب مسجل مسبقاً في خدمة ” أبشر” حتي يتمكن من توثيق حسابه البنكي.

إن لا يكون لمتقدم الطلب حسابات أخري في بنك الراجحي أو تحويل الراجحي.

يجب علي المتقدم زيارة الفرع الذي قام بإختياره عند التسجيل لتحديث صلاحيات الحساب ولإضافة توقيعه المعتمد حتي يتمكن من الاستفادة من خدمات البنك المصرفية مثل تحويل الأموال والحصول علي التمويل وغيرها.

خطوات فتح حساب جاري أونلاين بمصرف الراجحي

بعد قيامك بإستيفاء الشروط الواجب توافرها حتي تتمكن من فتح الحساب، قم بزيارة رابط فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي

قم بقراءة الشروط والإحكام الموجودة بالصفحة ومن ثم الإقرار بالموافقة عليها،

قم بإستيفاء البيانات المطلوبة بالنموذج الإلكتروني لفتح الحساب مثل الجنسية ونوع الهوية ورقم الهوية/ الإقامة ورقم الجوال واللقب والبريد الإلكتروني الخاص بك والدخل الشهري بالريال وأقصي مبلغ متوقع لعملية واحدة في الشهر وبعدها قم بتعبئة باقي النموذج بالبيانات المطلوبة.

قم بتوثيق رقم الجوال الخاص بك وتوثيق بياناتك عبر منصة النفاذ الوطني الموحد “أبشر”.

بعد إتمام عملية فتح الحساب ستصلك رسالة نصية علي رقم جوالك المسجل بالبنك بمعلومات حسابك.

يمكنك عندئذ بالاستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونياً علي مدار اليوم ومن اي مكان.

خدمات مصرف الراجحي المصرفية والحلول التمويلية

يتميز بنك الراجحي بتقديمه خدمات مصرفية رائدة في تقديمها للعملاء والتي تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم وكل ذلك وفقاً وإحكام الشريعة الإسلامية، وبمناسبة شهر رمضان الكريم قدم بنك الراجحي عروض تمويلية ترويجية أهمها التمويل التأجيري للسيارات والإعفاء من القسط الأول والرسوم الإدارية، بالإضافة الي منتج التمويل الشخصي والذي يقدم لك سيولة نقدية التي تحتاجها لمواجهة نفقاتك والتمويل الشخصي العقاري لشراء بيت أحلامك.