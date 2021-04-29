ماهو برنامج الإسكان التنموي ورابط التقديم والخطوات المطلوبة للتقديم عليه، حيث تعمل الحكومة داخل المملكة العربية السعودية جاهدة وتبذل الكثير من الجهد لتوفير المسكن المناسب لكل أبناء المملكة، وبوجه خاص لمن هم أصحاب الدخل المنخفض أو المحدود، ويتم هذا عم طريق البرامج والمبادرات التي تقوم المملكة بإطلاقها بصورة دائمة، وتعتبر من أهم وأكبر هذه المبادرات هي مبادرة الإسكان التنموي، الذي تم إطلاقها بهدف تقديم المساعدة للأسر أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض، وحتي يتم الإستفادة الكاملة من هذه المبادرة يجب التقديم بطلب للتسجيل فيها، ولهذا سوف نقوم اليوم بتقديم طريقة التسجيل على الإسكان التنموي، ورابط التسجيل.

ماهو برنامج الإسكان التنموي

يعتبر برنامج الإسكان من أهم المبادرات التي تقدمها وزارة الاسكان؛ ويكون هذا بهدف توفير الوحدات السكنية للأسر التي لديها حاجة شديدة داخل المجتمع السعودي، ويستهدف البرنامج بوجه خاص هؤلاء المشمولين في رعاية الضمان الاجتماعي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن هم لديهم طلب كامل داخل بوابة الدعم السكني “إسكان” ، ومن باب حرص الإسكان التنموي على توفير السرعة لتلبية احتياجات الأسر؛ فلقد قامت بعقد الكثير من اتفاقيات الشراكة؛ حيث إنه وصلت عدد الاتفاقيات المنعقدة ما إلي تقريبا 300 جمعية أهلية توجد في جميع المحافظات بالمملكة، بهدف القيام بمهمة التواصل وزيارة الأسرة وتقديم المساعدة لها بتحديد المسكن المناسب لها، مراقبة الأمر إلي التسليم، وتشغيل وإدارة الوحدات السكنية.

ومن الجدير بالذكر أنه تعمل الوحدات السكنيّة للأسر الأكثر حاجة للدعم على توفير كلا من التالي:

خطوات ورابط التقديم على الاسكان التنموي

تقدم وزارة الإسكان لجميع المواطنين داخل المملكة إمكانية التسجيل في برنامج الإسكان التنموي، وبالأخص كل من يعتبر مقيدًا داخل الضمان الاجتماعي، ويتمكنوا من التّقديم للتسجيل في البرنامج عن طريق القيام بالخطوات الأتية: