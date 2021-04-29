السعودية موسم الكنة 1442هـ اليوم الخميس 29 أبريل 2021م وتستمر 39 يوم

السعودية موسم الكنة 1442هـ اليوم الخميس ، 29من شهر أبريل للعام 2021م، الموافق 17 من شهر رمضان للعام 1442هـ، والذي سيبدأ اليوم والمعروف باسم موسم كنة الثريا، الشهير عند العرب، وهو مؤشر لإعلان الطقس عن فترة انتقالية للخروج من فصل الربيع، والانتقال إلى فصل الصيف بشكل تدريجي، وهو من نعم الله على كافة مخلوقات الأرض، حيث التدرج في الطقس، بحيث لا يؤذي التغيير المفاجئ في الطقس الكائنات الحية، ووفق ما أعلنه خبير الأرصارد الجوية، بالمملكة العربية السعودية، عبد العزيزبن محمد الحصيني، أن موسم الكنة سوف يستمر مدة 39 يوم، بحيث ينتهي بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 6 من شهر يونيو لعام 2021م، الموافق 25 من شهر شوال للعام 1442هـ.

السعودية موسم الكنة 1442هـ اليوم الخميس

والجدير بالذكر أن معنى موسم كنة الثريا، يتمثل في الكنة وهي الشئ المخفي، وهي تعني اختفاء نجوم الثريا عن الأنظار، من الجهة الغربية مباشرة بعد غروب الشمس، لمدة 40 يوم، وعنقود الثريا يقع بين ثلاثة منازل قمرية هي الرشاء والشرطان، والبطين، كل واحد منهم مدته 13 يوم، فيكون مجموع موسم لكنة 39 يوم، وتلك الفترة مصاحبة للعديد من التغيرات في الطقس والمناخ، حيث تحدث تغيرات مناخية سريعة بين هطول للأمطار غزير، إلى درجات حرارة مرتفعة، وموجات غبارية، تجتاح أرجاء المملكة، وأيضًا نشاط للزواحف السامة، نذكرها بالتفصيل في التالي.

أبرز التغييرات المناخية المصاحبة لموسم كنة الثريا

ومن أبرز تغيرات الطقس خلال ال39 يوم، التي تمر بها موسم الكنة بالسعودية نذكرها بالترتيب التالي، وفق ما صرح بها خبير الأرصاد الجوية، عبد العزيز بن محمد الحصيني، ونشره عبر حسابه تويتر، التالي: