استعلم من هنا عن نتائج نظام نور بعد انتهاء الاختبارات النهائية لجميع الطلاب

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الاستعلام عن نتائج نظام نور بعد الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية للعام الهجري 1442 بالمملكة العربية السعودية سوف يتم بعد ذلك وضع النتائج عبر نظام نور ويمكن للطلاب وأولياء الأمور أن يحصل على النتائج إلكترونيا وبكل سهولة، ويعتبر نظام نور هو منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة حيث تتيح للطلاب كافة الخدمات الطلابية التي يريدون الحصول عليها مثل النتائج والتقييمات، تسجيل الطلاب الجدد في مراحل رياض الأطفال ومراحل التعليم الأساسي، بالإضافة إلى احتوائه على مكتبة شاملة تتيح الطلاب كافة المعلومات التي يريدون الحصول عليها في مختلف المجالات التعليمية.

الاستعلام عن نتائج نظام نور



يمكن لجميع الطلاب المقيدين في مختلف الصفوف التعليمية بالمملكة العربية السعودية الحصول على نتائج الاختبارات النهائية التي تم أدائها عبر منصة مدرستي التعليمية، وتلك الخطوات هي كالتالي:

دخول على منصة نظام نور الإلكترونية

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سيفتح معك الموقع ومن ثم عليك اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهوية الوطنية.

الضغط على أيقونة إظهار النتيجة.

ومنها ستكون النتيجة متاحة أمامك على الشاشة.

إذا كنت تريد الحصول عليها مطبوعة فقط اضغط على زر الطباعة.

إذا كان ولي الأمر يريد الحصول على النتيجة عليه الضغط على أيقونة تسجيل دخول ولي الأمر بدلا من تسجيل الدخول.

الاختبارات النهائية للطلاب

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الاختبارات النهائية للعام الدراسي الذي انتهى بداية من المرحلة الابتدائية التي بدأت الاختبارات الخاصة بها ببداية شهر رمضان الكريم وحتى باقي الصفوف التعليمية الأخرى، والتي تترقب إعلان النتائج خلال الأيام المقبلة، في النهاية نتمنى دوام النجاح والتوفيق لكافة الطلاب.

وكان في سابق الأمر قد تقرر أن تكون الاختبارات بعد نهاية عيد الفطر المبارك، وهو ما جعل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يطلبون تقديم موعد الاختبارات وذلك حتى لا يتسنى لجميع الطلاب الدراسة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وبناء على تلك الطلبات صدرت أوامر ملكية تفيد بتقديم موعد الاختبارات لتصبح في بداية شهر رمضان.