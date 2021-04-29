نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احسب قيمة التمويل والقسط الشهري في دقائق عبر حاسبة الراجحي للسعودي والوافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي من الأدوات الإلكترونية التي يوفرها مصرف الراجحي لجميع المستفيدين من خدمات مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، وتعد هذه الميزة أحد الخدمات المجانية التي يقوم مصرف الراجحي بطرحها لجميع المتواجدين داخل المملكة سواء عملاء سعوديين أو عملاء غير سعوديين، فهذه الخدمة ستسهل علي جميع العملاء حساب أي تمويل شخصي يمكن الحصول عليه وأيضاً بسهولة يمكن التعرف علي قيمة القسط الشهري الذي سيتم دفعه شهرياً وفقاً لقيمة التمويل الذي سيحصل عليه العميل من مصرف الراجحي، حيث يعمل مصرف الراجحي جاهداً علي توفير مبالغ تمويل شخصي تصلح لجميع الأغراض الشخصية وذلك من خلال شروط مميزة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم رابط خدمة حاسبة التمويل الشخصي بمصرف الراجحي لجميع المنتجات التمويلية التي يعرضها مصرف الراجحي وذلك لجميع المقيمين داخل المملكة.

خدمة حاسبة التمويل الشخصي لجميع مبالغ التمويل المختلفة

يبدأ العمل علي حساب قيمة التمويل من خلال استخدام خدمة الراجحي الإلكترونية التالية: حاسبة التمويل، ويتم الدخول من أي هاتف أو من خلال أي جهاز إلكتروني، ومن خلال الرابط السابق يمكن حساب قيمة التمويل النقدي أو تمويل العقارات أو تمويل السيارات أو أي منتج من منتجات الراجحي التمويلية التي يقوم بعرضها لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويبدأ التعامل مع حاسبة التمويل من خلال الخطوات التالية:

يقوم العميل بتحديد الجنسية الخاصة به، فيتم اختيار سعودي أو وافد إلى المملكة العربية السعودية.

يقوم العميل بتحديد نوع القطاع الذي ينضم إليه سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص، أوشبه حكومي، أو عسكري، فيختار كل عميل القطاع الخاص الذي يعمل به.

يقوم العميل بإدراج قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضه من جهة العمل التابع لها.

يقوم العميل بتحديد الأقساط الشهرية التي يرغب في سدادها من خلال التمويل الذي يحصل عليه.

يقوم العميل بالضغط علي حساب التمويل.

وتعد حاسبة تمويل مصرف الراجحي أحد أهم الخدمات الإلكترونية الحديثة التي يتبعها مصرف الراجحي مع جميع العملاء من أجل تسهيل الوصول إلى خدمات المصرف دون الذهاب إلى المصرف وتوفير الكثير والعديد من الوقت والجهد لجميع العملاء، فيتم حساب قيمة مبلغ التمويل وقيمة القسط أيضاً إلكترونياً ببساطة من خلال حاسبة الراجحي الإلكترونية.

حاسبة القروض العقارية بمصرف الراجحي للمواطن والمقيم

يوفر مصرف الراجحي إمكانية حساب قيمة القرض العقاري من مصرف الراجحي إلكترونياً، حيث يمكن حساب قيمة التمويل العقاري من حيث مبلغ التمويل وعدد سنوات الحصول علي القرض وسداده من خلال زيارة موقع الراجحي الإلكتروني، ثم اختيار خدمة الحاسبة الإلكترونية للتمويل العقاري، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

مزايا وشروط التمويل النقدي من مصرف الراجحي للسعوديين وغير السعوديين داخل المملكة

هناك إقبال مميز علي التمويل المالي من مصرف الراجحي سواء عملاء مواطنين سعوديين أو عملاء وافدين، ويرجع ذلك الإقبال إلى توافر بعض الشروط والمميزات التي تتوافق مع جميع العملاء، ومنها:

يتميز الحصول علي تمويل مالي لأي مبلغ يتم صرفه خلال 30 دقيقة فقط من مصرف الراجحي، ويمكن الحصول علي أي تمويل براتب شهري مناسب لأي مواطن بالمملكة سواء مواطن أو مقيم وهو 2000 ريال فقط بالشهر، وتتميز المبالغ النقدية التي تُصرف بأنه يتم صرفها وفق تعاليم الدين الإسلامي، علماً بأن تحويل القروض من مصرف الراجحي تتم بدون تحويل الراتب.

ويوفر مصرف الراجحي نظام سداد مميز لعملائه بحيث يتم سداد مبالغ التمويل علي فترة 60 شهر عند الحصول عليه من الراجحي بأي فرع من فروع المملكة العربية السعودية، كما يوفر الراجحي سيولة نقدية حيث يتواجد عروض لصرف جميع المبالغ التمويلية حتي 2 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى أن التمويل يصرف لجميع القطاعات العاملة داخل المملكة ولجميع الجنسيات المختلفة، ويتميز التمويل بأنه يُصرف لأي عميل بشهر عمل واحد بجهة عمل.