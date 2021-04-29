نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة sulfah | سجل وحول مبلغ تمويل في دقائق من ألف ريال حتي 5000 الآف من منصة سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من غير البنوك من منصة سلفة للقروض الشخصية التي تعتبر من أهم وأول المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية المتخصصة في التسليف المالي، تهدف منصة سلفة إلى تقديم المساعدة المالية للمواطنين، ويبحث الكثير من المواطنين عن عروض وخدمات تمويلية مميزة وتكون بأقساط مريحة، وهذا ما تقدمه منصة سلفة حيث تقدم الخدمة التمويلية بعروض متميزة وبأقساط مريحة ومرنة للمواطنين، وتساعد المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية والضرورية، كما أنها تقوم بتقديم قروض تمويلية بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح لكم في السطور التالية كيفية التقديم على طلب تمويل شخصي من غير البنوك من منصة سلفة الإلكترونية لجميع المواطنين بالمملكة.

مميزات التمويل من منصة سلفة الإلكترونية لجميع المواطنين

اهم مزايا منصة سلفة أن الخدمات التمويلية الخاصة بالمبالغ المالية تخضع جميعها لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية.

التمويل يتم بدون تحويل الراتب من مبلغ 1000 ألف ريال حتي خمسة الآف ريال، وتعد هذه المبالغ هي المبالغ المتاحة لدي المنصة.

يمكن أن تحصل على تمويل إضافي وتكميلي في حالة رغبة كل عميل في الحصول علي عرض تمويلي أخر عند الحاجة.

في حالة العجز الدائم أو في حالة الوفاة يعفى العميل أو أسرته من تسديد المديونية.

تقدم منصة سلفة التمويلات للعملاء السعوديين، وأقساط التمويلات المالية تكون مرنة ومريحة بحيث يستطيع العميل من السداد في الأوقات المحددة.

شروط التقديم على طلب التمويل من منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة قد قامت بعرض مجموعة من الشروط الميسرة التي تسهل علي المواطن الحصول علي قرض شخصي خلال دقائق من بداية تقديم طلب التمويل علي المنصة الإلكترونية لمنصة سلفة، ومن هذه الشروط:

يتطلب أن يكون عمر المتقدم على طلب التمويل لا يقل عمره عن 18 عام.

يتطلب أن يكون المتقدم مواطناً سعودياً سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يتطلب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم على طلب التمويل لا يقل عن 3،000 ريال سعودي.

يتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يتطلب أن يكون المتقدم على رأس العمل بمدة لا تقل عن شهر واحد بالنسبة للقطاع الحكومي، وبمدة لا تقل عن 3 أشهر بالنسبة للقطاع الخاص.

خطوات التسجيل في طلب التمويل من منصة سلفة الإلكترونية

توفر منصة سلفة إمكانية التسجيل الإلكتروني للحصول علي تمويل شخصي من غير البنوك بدون تحويل الدخل الشهري، ويتم ذلك من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة تتم كالتالي: