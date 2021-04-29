رابط نتائج المتوسطة والثانوية 1442هـ بالسعودية نظام نور برقم الهوية

رابط نتائج المتوسطة والثانوية 1442هـ ، بالمملكة العربية السعودية، من خلال رابط نظام نور الالكتروني الرسمي، حيث وفق الخطة الموضوعة من قبل وزراة التعليم السعودية، فاليوم الخميس الموافق 29 من شهر أبريل للعام 2021م، الموافق 17 من شهر رمضان لعام 1442هـ، آخر امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 1442هـ، والذي تم تحت إجراءات احترازية شديدة، لما تواجهه المملكة من تحديات للحد من انتشار فيروس كورونا، وبناء عليه تم إصدار قرار ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وقت سابق بأن يكون اليوم آخر أيام الامتحانات وأول أيام أجازة نهاية العام الدراسي، مراعاة من جلالته لطلاب وطالبات المملكة، في جميع المراحل التعليمية،دون الضغط على الطلاب في فترة صيام شهر رمضان.

رابط نتائج المتوسطة والثانوية 1442هـ

ووفق سير الجدول التعليمي الزمني بالمملكة، فإن بداية إجازة نهاية العام الدراسي بالسعودية 1442، اليوم الخميس، ووفق ما تم إعلانه أيضًا من قبل وزارة التعليم السعودية، وفق ما صرح به معالي وزير التعليم الدكتورحمد بن محمد آل شيخ، أن بإمكان الطلاب مراجعة نتائجهم بمرحلتي التعليم المتوسطة والثانوية، واستخراجها بسهولة، دون الحاجة للذهاب للمؤسسة التعليمية، من خلال نظام نور وبالهوية فقط الخاصة بولي الأمر أو الطالب ان وجدت، وذلك وفق آخر مستجدات نظام نور noor.moe.gov.sa، والتي تم تحديثها للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم، وبمجرد انتهاء كافة المراحل التعليمية من أداء الامتحانات ينتظر الجميع ويشتد البحث عن النتائج، وفي التالي الرابط الرسمي الخاص بالاستعلام عن نتائج المتوسطة والثانوية للعام 1442هـ عبر نظام نور.

رابط الاستعلام عبر نظام نوررقم الهوية فقط 1442هـ

وبإمكان الطالب أو اطالبة اتباع الخطوات التالية، عبر البوابة الرسمية الإلكترونية، ومعرفة النتيجة متمنيين لجميع طلاب المملكة النجاح والتوفيق: