طريقة حساب قيمة نصاب زكاة المال بالريال السعودي في السعودية 2021

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عمر شويل - جدة طريقة حساب قيمة نصاب زكاة المال بالريال السعودي، زكاة المال أو نصاب زكاة المال هو واحد من الأمور الهامة التي يجب أن يكون المسلم على علم بها لكي يخرج زكاته بشكل مستمر بالنسبة الصحيحة المطلوبة والمذكورة في القرآن الكريم ووفقًا للشرع الإسلامي، ونعرض عليكم طريقة حساب نصاب زكاة المال في الإسلام بالريال السعودية للمسلمين بالمملكة العربية السعودية.

نصاب الزكاة في الدين الإسلامي

نبهنا ديننا دين الإسلام الحنيف لنقطة نصاب زكاة المال وهي لا تخرج عن المال فقط ولكن عن كل ما يملك الإنسان المسلم من مال شخصي أو مال التجارة أو ذهب أو فضة أو حتى الشعير والحبوب، ويوضح الشرع الإسلامي طريقة احتساب زكاة المال لكل شيء بنسبة معينة لكي يقوم الفرد بإخراجها للفقراء المحتاجين والفئات التي تحتاجها أكثر، فعندما يصل الإنسان لقدر معين عليه أن يخرج نصاب ذلك المال وهي الزكاة.

نصاب زكاة المال في السعودية

كما ذكرنا فإن نصاب المال يختلف باختلاف نوعه فمثلًا نصاب الفضة هو 595 جرام ونصاب الذهب هو 85 جرام وذلك بالريال السعودي، فمن امتلك الذهب أو الفضة عليه أن يخرج نصاب الزكاة ما يبلغ تلك القيمة بالريالات السعودية في السعودية.

وفي حالة بقاء النصاب لمدة سنة هجرية كاملة يجب على المسلم أن يخرج الزكاة ملزمًا بذلك وتكون نسبة الزكاة حوالي 2.5% من قيمة الزكاة جميعها.

حكم الزكاة في الإسلام

الزكاة ركن أساسي من أركان الدين الإسلامي التي نص عليها الشرع، بالإضافة لأن هناك الكثير من الأدلة عن أهمية إخراج الزكاة وضرورة إخراجها من قبل جميع المسلمين للفئات التي تستحقها مثل:

الفقراء والمحتاجين.

ابن السبيل.

اليتامى.

ذي القربى.

الأقرباء المحتاجين.

الغارمين.

المساكين.

العاملين على إخراج الزكاة.

وجميع من لا يملكون قوت يومهم يستحقون الزكاة، وهي شيء هام وضروري يجب على المسلم الذي يملك قوت يومه عندما يصل قيمة ماله النسبة السابق ذكرها عليها أن يخرج الزكاة.