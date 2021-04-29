شروط قرض سيارة بنك الراجحي بالمملكة للمتقاعدين والموظفين والمقيمين هو برنامج للتقسيط من بنك الراجحي بالمملكة، يقدمه البنك ممن له راتب شهرى ثابت، فيمكن لأي مواطن التقديم على قرض السيارة وليس للمتقاعدين فقط وحتى الوافدين والموظفين، فيختار السيارة التي يرغب بشرائها جديدة أو مستعملة، من خلال قسط شهرى يدفعه، وتنفيذ بعض الشروط الموضوعة من قبل بنك الراجحي، ولابد أن يتناسب التقسيط مع الدخل الشهرى للمتقدم لطلب سيارة، وسوف أتحدث عن كيفية الحصول على قرض السيارة من بنك الراجحي للمتقاعدين والموظفين والمقيمين، والشروط الواجب توافرها للحصول على السيارة، ونذكر ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض.

شروط قرض سيارة بنك الراجحي بالمملكة للمتقاعدين والموظفين والمقيمين

هناك شروطا للتقديم لقرض السيارة من بنك الراجحي للموظفين:

يجب ألا يقل الراتب الشهرى للموظف في القطاع العام عن ألفان ريال سعودي. أما موظف القطاع الخاص فيجب ألا يقل راتبة عن ثلاثة الآف ومائتين ريالا سعوديا. ألا يقل عم المتقدم للقرض عن واحد وعشرون سنة، ولا يزيد عن خمس وستون سنة عند سداد اخر قسط شهرى. أن يكون المتقدم يعمل في احد الهيئات الحكومية حوالى ثلاث اشهر للقطاع العام، أما القطاع الخاص ستة اشهر عمل.

أما المقيم هناك أيضا شروط للتقديم لقرض السيارة من بنك الراجحي بالمملكة:

يجب ألا يقل راتب المقيم عن ألفان ريال سعودي. يجب أن يكون سبق له الإقامة في المملكة سنتان، ويكون داخل حدودها قبل شهر من تقديم الطلب. على المقيم أن يكون قام بالعمل سنة واحدة في القطاع الحكومي، وسنتان في القطاع الخاص.

أما الشروط الواجبة التقديم لقرض السيارة للمتقاعدين:

لا يقل راتبه من المعاش عن ألف وتسعمائة ريال سعودي. يجب أن لا يتجاوز عمر المتقاعد عن سبعون سنة.

مزايا الحصول على قرض السيارة من بنك الراجحي السعودي

تسجل السيارة باسم صاحب الطلب المتقدم للقرض. رهنها للبنك حتى يتم سداد جميع الأقساط الشهرية نهائيا. القرض يتوافق مع الشريعة الإسلامية. يدعم القرض شرائك سيارة جديدة أو مستعملة. تحصل الموافقة على الطلب المقدم بعد يوم كامل مع مراعاة توافر الشروط. دعم قرض السيارة من الراجحي ثمانية أعوام. يصل التمويل من قرض بنك الراجحي للسيارة ستون ألف ريال سعودي.

وثائق وشروط التقديم لقرض السيارة بالنسبة للسعودين الموظفين والمتقاعدين

يجب ألا يزيد عمر المتقدم الموظف والمتقاعد عن ستون سنة. أن يكون راتب الموظف لا يقل عن ألفان ريال سعودي ، والمتقاعد عن ألف وتسعمائة ريال سعودي. يجب عرض سعر السيارة التي تود شراؤها من القرض. أن يقوم بملأ نموذج الطلب وتقديمه للبنك. يحضر خطاب خاص للبنك من مكان العمل أو إثبات انه متقاعد. نسخة من بطاقة الهوية السعودية وتكون سارية المفعول.

وثائق وشروط التقديم لقرض السيارة بالنسبة للمقيمين