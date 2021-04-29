إيداع حساب المواطن دفعة دعم شهر مايو في حسابات المستفيدين

إيداع حساب المواطن دفعة الدعم لهذا الشهر في حسابات المستفيدين بالمملكة، حيث يوجد العديد من السعوديين ينتظرون موعد إيداع مبالغ الدعم في حساباتهم، فإن برنامج حساب المواطن يقدم هذا الدعم للمواطنين السعوديين لإعانتهم علي سد أحتياجاتهم الضرورية في المملكة، وهذا البرنامج لديه العديد من الأهداف التي يسعى إلي تحقيقها أهمها تخفيف أعباء المواطنين من الفئات الفقيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، فهو برنامج حكومي يتيح للمواطنين التسجيل للاستفادة من خدماته، كما يوجد مؤسسات حكومية تقدم للمواطنين خدمات يستفيدوا منها مثل وزارة الموارد البشرية، يمكن للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن متابعة تفاصيل الخاصة بدفعة حساب المواطن من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني.

موعد إيداع حساب المواطن دفعة مايو

يقوم حساب المواطن الحكومي بدعم المواطنين السعوديين بالمملكة في سد احتياجاتهم الضرورية، وقامت بتوضيح شروط صرف دفعة حساب المواطن لهذا الشهر في المملكة العربية السعودية، حيث قام برنامج حساب المواطن بإصدار نتائج الأهلية لدفعة مايو حساب المواطن، فإن برنامج حساب المواطن يقوم بصرف الدفعة وإيداعها في حساب كل مواطن مستفيد في المملكة من الدعم ي موعدها المحدد من كل شهر ميلادي وهو اليوم العاشر من كل شهر، وممكن أن يتقدم هذا الموعد أو يتم تأخيره إذا تزامن مع عطلة رسمية في المملكة سواء كانت عطلة أسبوعية أو عطلة الأعياد، وموعد دفعة مايو 2021 من حساب المواطن في موعدها 10 من مايو2021 ميلاديا ويوافق هجريا 28 من شهر رمضان المبارك.

خطوات إرفاق المستندات بالبرنامج

هناك مستندات يطلب إرفاقها في حساب المواطن للتسجيل أو للاستفادة من خدمات البرنامج، حيث يقوم المواطن بإرفاقها بالبرنامج تبعا للخطوات المعلن عنها، وخطوات الإرفاق كالتالي:

تسجيل جديد في حساب المواطن

قام حساب المواطن بذكر خطوات التسجل في حساب المواطن لدعم المواطنين السعوديين، فالمواطن الذي يرغب بالتسجيل في حساب المواطن لابد من أتباع خطوات التسجيل كالتالي: