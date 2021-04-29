- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع حساب المواطن دفعة دعم شهر مايو في حسابات المستفيدين في المقال التالي
إيداع حساب المواطن دفعة الدعم لهذا الشهر في حسابات المستفيدين بالمملكة، حيث يوجد العديد من السعوديين ينتظرون موعد إيداع مبالغ الدعم في حساباتهم، فإن برنامج حساب المواطن يقدم هذا الدعم للمواطنين السعوديين لإعانتهم علي سد أحتياجاتهم الضرورية في المملكة، وهذا البرنامج لديه العديد من الأهداف التي يسعى إلي تحقيقها أهمها تخفيف أعباء المواطنين من الفئات الفقيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، فهو برنامج حكومي يتيح للمواطنين التسجيل للاستفادة من خدماته، كما يوجد مؤسسات حكومية تقدم للمواطنين خدمات يستفيدوا منها مثل وزارة الموارد البشرية، يمكن للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن متابعة تفاصيل الخاصة بدفعة حساب المواطن من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني.
موعد إيداع حساب المواطن دفعة مايو
يقوم حساب المواطن الحكومي بدعم المواطنين السعوديين بالمملكة في سد احتياجاتهم الضرورية، وقامت بتوضيح شروط صرف دفعة حساب المواطن لهذا الشهر في المملكة العربية السعودية، حيث قام برنامج حساب المواطن بإصدار نتائج الأهلية لدفعة مايو حساب المواطن، فإن برنامج حساب المواطن يقوم بصرف الدفعة وإيداعها في حساب كل مواطن مستفيد في المملكة من الدعم ي موعدها المحدد من كل شهر ميلادي وهو اليوم العاشر من كل شهر، وممكن أن يتقدم هذا الموعد أو يتم تأخيره إذا تزامن مع عطلة رسمية في المملكة سواء كانت عطلة أسبوعية أو عطلة الأعياد، وموعد دفعة مايو 2021 من حساب المواطن في موعدها 10 من مايو2021 ميلاديا ويوافق هجريا 28 من شهر رمضان المبارك.
خطوات إرفاق المستندات بالبرنامج
هناك مستندات يطلب إرفاقها في حساب المواطن للتسجيل أو للاستفادة من خدمات البرنامج، حيث يقوم المواطن بإرفاقها بالبرنامج تبعا للخطوات المعلن عنها، وخطوات الإرفاق كالتالي:
تسجيل جديد في حساب المواطن
قام حساب المواطن بذكر خطوات التسجل في حساب المواطن لدعم المواطنين السعوديين، فالمواطن الذي يرغب بالتسجيل في حساب المواطن لابد من أتباع خطوات التسجيل كالتالي:
- الدخول في حساب المواطن عن طريق بوابة حساب المواطن الرسمية.
- يختار المواطن اختيار تسجيل جديد.
- يدخل المواطن البيانات المطلوب تسجيلها.
- إدخال بيانات التابعين إن وجد.
- يقوم المواطن المستفيد بإرفاق الملفات المطلوبة للتسجيل.
- يضغط المواطن علي أيقونة التسجيل.
- يتم إرسال إشعار للمواطن علي الجوال برقم المعاملة.
- يدخله المواطن هو ورمز التحقق واسم المستخدم ويتم التسجل فيها بنجاح.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيداع حساب المواطن دفعة دعم شهر مايو في حسابات المستفيدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.