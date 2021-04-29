طريقة تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية في 5 دقائق فقط

ماين كرافت التعليمية في السعودية، لعبة ماين كرافت بشكل عام من الألعاب الإلكترونية المعروفة من قبل عدد كبير من المستخدمين، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية بإعلان مسابقتها الجديدة مسابقة مدرستي تبرمج، قامت الوزارة بربط اشتراك الطلاب السعوديين في هذه المسابقة بتحميل لعبة ماين كرافت التعليمية واستخدامها، وذلك لتشجيع الطلاب على الاشتراك في المسابقة ودراسة علم البرمجة.

مدرستي تبرمج عبر ماين كرافت

تهدف مسابقة مدرستي تبرمج التي تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم في السعودية إلى تعليم جميع طلاب وطالبات المملكة والمعلمين أيضاً كل ما يتعلق بالبرمجة وكيف يتم استخدامها والتعامل معها، حيث قامت الوزارة بتقديم هذه الخدمة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت أوفيس،

كما قامت الوزارة بالإعلان عن هذه المسابقة وكتابة كل الخطوات اللازمة لبدأ عملية الاشتراك في المسابقة، قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإعلان طريقة التقديم والاشتراك في هذه المسابقة، حيث ربطت الوزارة عملية التقديم، الاشتراك بالدخول على لعبة ماين كرافت التعليمية أو تحميلها وتسجيل الدخول عليها، وذلك رغبة من الوزارة بتشجيع جميع الطلاب والطالبات على الاشتراك في المسابقة ودراسة البرمجة.

الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج

تهدف مسابقة مدرستي تبرمج إلى إعداد جيل كامل واعي بعلوم البرمجة وتم دراستها بشكل جيد، وذلك لاعتبار الوزارة بأن البرمجة لغة العصر وينبغي على جميع جوانب الطلاب دراستها، قامت الوزارة بإعلان أن طريقة التقديم في المسابقة تتم من خلال لعبة ماين كرافت التعليمية.