نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل أرزاق للأفراد .. مزايا تمويل البنك السعودي للاستثمار في المقال التالي

تمويل أرزاق للأفراد هو عبارة عن تمويل شخصي يمكنك الشراء من خلاله كمية معينة من السلع التي يستحوذ عليها البنك، ويقوم البنك بالاتفاق مع المستفيد ويتم تحديد هذه الاتفاقية بهامش ربح وخطط للسداد، وفي حال لم ترد استلام عملية السلع فيمكن القيام بتسهيل عمليات البيع لك من خلال قيامك بتوكيل تاجر معتمد متخصص في بيع السلع، لينوب عنك ليقوم بعدها بإيداع القيمة الكلية في حسابك داخل البنك، كما أن السلع التي يتعامل بها البنك هي الدقيق والأرز. تمويل أرزاق للأفراد المقدمة من البنك السعودي للاستثمار يتصف ويتميز هذا التمويل بأنه معتمد لدى الهيئة الشرعية

يمكن أيضا أن يتم إعادة التمويل للشخص بعد تسديد نسبة معينة من التمويل متفق عليها مسبقا

للشخص بعد تسديد نسبة معينة من التمويل متفق عليها مسبقا توفير تمويل إضافي حيث يمكن للعميل الحصول على قرض اضافي بعد أن يزيد راتبه الشهري في عمله

إمكانية الإعفاء من المديونية إن حصلت الوفاة أو حصول عجز كلي لا سمح الله

تمويل أرزاق بدون كفيل وهو أحد المزايا المهمة فيه

وهو أحد المزايا المهمة فيه يحصل العميل في ذات اليوم على القرض الشخصي من البنك السعودي. معايير الحصول على منتج أرزاق من المصرف السعودي هذا التمويل متاح للسعوديين فقط

العمر يجب أن يكون على الأقل بحدود ثمانيه عشر عام

أن لا يزيد سن الشخص عن 60 عام مع انتهاء فتره تسديد التمويل

يجب أن يكون موظف في عمله في واحدة من الجهات المعتمدة لدى البنك

يجب أن يكون هناك حساب بالراتب للعميل داخل البنك السعودي للاستثمار. ما هي المدة المطلوبة للخدمة حتى يحصل العميل على التمويل على الأقل يجب أن يكون شهر واحد هذا في حال كان موظف حكومي

إن كان موظف في القطاع الخاص يجب على الأقل أن يكون مستمر في عمله لمدة ثلاثة أشهر. حاسبة التمويل الشخصي من بنك السعودي للاستثمار أولا تسجيل دخول في حاسبة التمويل بعدها الضغط علي تحديد العمر عبر سحب أيقونة العمر المناسب

بعدها الضغط علي تحديد العمر عبر سحب أيقونة العمر المناسب تحديد الراتب بالريال السعودي حصرا

تحديد القطاع الذي يشغله الموظف

اختيار مدة التمويل بعدد الأشهر

يشار إلى أن مبلغ التمويل الناتج عن هذه الحاسبة هو تقديري ومن الممكن أن يكون هناك نقص أو زيادة فيه بعد الاطلاع على الالتزامات الشهرية الائتمانية، ولمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال على الرقم “8001248000”. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل أرزاق للأفراد .. مزايا تمويل البنك السعودي للاستثمار - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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