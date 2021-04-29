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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض يتعاقد على شراء برج مكتبي في يضم 53 طابقا في مركز الملك عبدالله في المقال التالي
بنك الرياض ، هو يعد من أكبر و أهم المؤسسات الافتصادية و المالية في المملكة العربية السعودية بل و في الشرق الأوسط كاملا ، و من احدى مميزاته انه يقدم مجموعة كاملة من الخدمات البنكية و الخدمات للمستثمرين إن كانت لأفراد أو شركات حيث يقوم البنك بتصميم حلولا بنكية مبتكرة لكي تلبي احتياجاتهم و طلبات جميع شرائح الشعب المختلفة.
بنك الرياض و اتفاقية الشراء
تم توقيع مركز الملك عبد الله “كافد” يوم الثلاثاء اتفاقية لبيع برج مكتبي يخص بنك الرياض و هو يضم 53 دور بارتفاع مبنى حوالي 264 متر تقريبا و ذلك لكي يصبح المكان مقر رئيسي يخص البنك ، وعن توقيع الاتفاقية فتم توقيعها من قِبل “فهد الرشيد” و هو رئيس مجلس الإدارة المالي ، مع المهندس “العيسى” و هو رئيس مجلس إدارة البنك و تم توقيع الاتفاقية بوجود الكثير من المسئولين والتنفيذيين في الصرحين العظيمين مركز الملك عبد الله المالي و بنك الرياض
بنك الرياض و كلمة رئيس مجلس الإدارة
أشار ” فهد الرشيد” إلى أن انتقال مكان البنك إلى “كافد” بمثابة الأهمية الكبيرة لأن منطقة “كافد” هي منطقة مهمة للمستثمرين و تجذب العديد من الطبقات فهي الواجهة الرئيسية للمال و الأعمال و هذا بالطبع يعود إلى مقرها المركزي في قلب العاصمة و التي جدير بالذكر عنها أن رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان يوليها اهتماما كبيرا و عظيما لكي يحقق هدفه و هدف المملكة لكي يكون من أكبر عشرة مدن اقتصادية في العالم عندما يحل عام 2030.
كلمة المهندس عاصم السحيباني
قال المهندس “عاصم السحيباني” و هو الرئيس التنفيذي المكلف لمركز الملك عبد الله المالي أن “كافد” يعتبر من أكبر إن لم يكن أكبر مركز مالي ذو استخدامات عديدة في المنطقة كاملة ، كما انه متكامل حيث يوجد به السكن و العمل و أيضا الترفيه و ذلك يجعله منافسا قويا للكثير من الوجهات العالمية ، كما أن أبراجه ترسم شكلا مميزا متفردا للمملكة العربية السعودية كما يعد انضمام البنك إلى “كافد” لهو بمثابة إضافة فريدة لبيئة المؤسسات المتنوعة.
وفي النهاية بنك الرياض هو الوجهة الآمنة التي نعتمد عليها و نرجو أن تكون تلك المقالة أن تكون مفيدة لك عزيزي القارئ.
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