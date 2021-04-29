بنك الرياض يتعاقد على شراء برج مكتبي في يضم 53 طابقا في مركز الملك عبدالله

بنك الرياض ، هو يعد من أكبر و أهم المؤسسات الافتصادية و المالية في المملكة العربية السعودية بل و في الشرق الأوسط كاملا ، و من احدى مميزاته انه يقدم مجموعة كاملة من الخدمات البنكية و الخدمات للمستثمرين إن كانت لأفراد أو شركات حيث يقوم البنك بتصميم حلولا بنكية مبتكرة لكي تلبي احتياجاتهم و طلبات جميع شرائح الشعب المختلفة.

بنك الرياض و اتفاقية الشراء

تم توقيع مركز الملك عبد الله “كافد” يوم الثلاثاء اتفاقية لبيع برج مكتبي يخص بنك الرياض و هو يضم 53 دور بارتفاع مبنى حوالي 264 متر تقريبا و ذلك لكي يصبح المكان مقر رئيسي يخص البنك ، وعن توقيع الاتفاقية فتم توقيعها من قِبل “فهد الرشيد” و هو رئيس مجلس الإدارة المالي ، مع المهندس “العيسى” و هو رئيس مجلس إدارة البنك و تم توقيع الاتفاقية بوجود الكثير من المسئولين والتنفيذيين في الصرحين العظيمين مركز الملك عبد الله المالي و بنك الرياض

بنك الرياض و كلمة رئيس مجلس الإدارة

أشار ” فهد الرشيد” إلى أن انتقال مكان البنك إلى “كافد” بمثابة الأهمية الكبيرة لأن منطقة “كافد” هي منطقة مهمة للمستثمرين و تجذب العديد من الطبقات فهي الواجهة الرئيسية للمال و الأعمال و هذا بالطبع يعود إلى مقرها المركزي في قلب العاصمة و التي جدير بالذكر عنها أن رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان يوليها اهتماما كبيرا و عظيما لكي يحقق هدفه و هدف المملكة لكي يكون من أكبر عشرة مدن اقتصادية في العالم عندما يحل عام 2030.

كلمة المهندس عاصم السحيباني

قال المهندس “عاصم السحيباني” و هو الرئيس التنفيذي المكلف لمركز الملك عبد الله المالي أن “كافد” يعتبر من أكبر إن لم يكن أكبر مركز مالي ذو استخدامات عديدة في المنطقة كاملة ، كما انه متكامل حيث يوجد به السكن و العمل و أيضا الترفيه و ذلك يجعله منافسا قويا للكثير من الوجهات العالمية ، كما أن أبراجه ترسم شكلا مميزا متفردا للمملكة العربية السعودية كما يعد انضمام البنك إلى “كافد” لهو بمثابة إضافة فريدة لبيئة المؤسسات المتنوعة.