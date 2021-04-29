تمويل شخصي من منصة سلفة بموافقة فورية في 15 دقيقة فقط وبدون تحويل راتب

تمويل شخصي من منصة سلفة ، تعتبر منصة سلفة أول منصة مصرحة ومعتمدة من البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية والتي تمنحك تمويل سريع بشروط ميسرة وإجراءات بسيطة بإستخدام التقنية المالية المتطورة، حتي تتمكن من الحصول علي السيولة النقدية التي تريدها بموافقة فورية خلال 15 دقيقة فقط لكي تتمكن من تحقيق أهدافك المالية أو لتمويل أي نوع من متطلباتك الشخصية مثل سداد الفواتير المستحقة أو القيام بتغيير أثاث المنزل أو لدواعي السفر أو أي أمر طارئ غير متوقع تحتاج فيه لمبلغ عاجل وسريع.

تمويل شخصي من منصة سلفة

يتميز التمويل الشخصي المقدم من سلفة بمرونة الأقساط المستحقة من خلال جدولة الأقساط شهرياً مع كل راتب وبالشكل الذي لا يؤثر سلباً علي التزاماتك. وبأعلي درجة من الحماية والأمان لبياناتك بالإضافة لسرعة إيداع مبلغ التمويل في حسابك البنكي عند اكتمال الطلب والحصول علي الموافقة وكل ذلك تحت وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

خطوات الحصول علي التمويل الشخصي

الخطوة الأولي: قم بتحديد قيمة التمويل والمبلغ المطلوب مع إختيار فترة السداد التي تناسبك ولا تؤثر علي استقرارك المالي لتجنب خطر التعثر.

الخطوة الثانية: قم بالدخول علي موقع سلفة وتسجيل وملأ بياناتك المطلوبة مثل البيانات الشخصية وبيانات العمل وحالتك المالية حتي تتمكن منصة سلفة من التحقق من الشخصية والبدء في العمل علي طلب التمويل لتقييم الطلب ثم قم برفع المستندات المطلوبة والداعمة لطلبك.

من التحقق من الشخصية والبدء في العمل علي طلب التمويل لتقييم الطلب ثم قم برفع المستندات المطلوبة والداعمة لطلبك. الخطوة الثالثة: بعد إتمام بياناتك والتأكد من صحتها وصحة الوثائق الداعمة لها، سيتم إيداع مبلغ التمويل في حسابك البنكي وستبدأ أول عملية سداد تزامناً مع نزول أول راتب.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من سلفة

إن يكون متقدم الطلب سعودي الجنسية.

إن يكون عمر متقدم الطلب أكثر من 18 عاماً وأن لا يتجاوز 60 عاماً.

يمكن الحصول علي التمويل بدون شرط تحويل الراتب.

إن يكون متقدم الطلب من العاملين بالقطاع الحكومي وأن لا تقل فترة عمله بجهة عمله الحالية عن 3 شهور، وفي حالة متقدم الطلب أحد العاملين في القطاع الخاص يجب الا تقل فترة العمل عن 6 شهور.

أن لا يقل الراتب عن 4000 ريال سعودي.

يمكنك تقديم طلب التمويل الشخصي من منصة سلفة من خلال صفحة تقديم الطلب.