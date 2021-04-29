نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا فورتشنر 2021 بنك الراجحي تقسيط بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق بنك الراجحي خلال الفترة الأخيرة باقة من أفضل عروض تقسيط تويوتا فورتشنر 2021 ضمن فئة عروض تقسيط بدون مقدم لكن هذه العروض تقتصر بشكل رئيس على سيارات تويوتا فورتشنر الدفع الخلفي أو الدفع الأمامي وليس على فئة الدفع الرباعي 4*4 حيث يمكن الاستفادة من عروض تويوتا فورتشنر 2021 سواء عند التقسيط بنظام التمويل بالمرابحة أو بنظام التأجير التمويلي حيث يمتد التقسيط إلى 60 شهرًا في كلا البرنامجين مع توفير العديد من الخيارات والمزايا الأخرى التي تجعل هذه العروض من أفضل عروض تقسيط السيارات في رمضان.

شروط عروض تويوتا فورتشنر 2021 بنك الراجحي

يتم تقديم عروض تقسيط السيارات للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء ، سواء من قام بتحويل راتبه على بنك الراجحي أم بدون تحويل الراتب مع العلم أن هناك مزايا تمنح لمن يحول الراتب على بنك الراجحي أهمها سعر العائد المنخفض وكذلك قيمة التمويل الخاص الذي يحصل عليه، كما يشترط أن يكون الموظف في القطاع الحكومي مر على تعيينه شهر على الأقل فيما يجب أن يمر على الموظف في القطاع الخاص 6 أشهر ولا يجب أن يقل الراتب بالنسبة لموظف القطاع الخاص عن 3 آلاف ريال كحد أدنى للحصول على تمويل شراء السيارات الجديدة.

مزايا تمويل السيارات من بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي مزايا لتمويل السيارات من بينها التقسيط لأطول فترة مسموح بها وهي 5 سنوات وبقسط شهري منخفض في بعض الحالات أقل من 1000 ريال، فيما تصل الدفعة الأخيرة إلى 35 أو 40 % من قيمة السيارة مع التقسيط بدون دفعة مقدمة في حال كان القسط الشهري 1500 ريال أو أقل كما يتم التقسيط بدون رسوم إدارية خلال فترة العرض التي تمتد حتى 11 مايو 2021 مع معدل نسبة منخفض لعملاء بنك الراجحي.

سعر تويوتا فورتشنر 2021

يبدأ سعر الفئة الأولى من تويوتا فورتشنر GX2 عند 117 ألف ريال تقريبًا شامل ضريبة القيمة المضافة بواقع 15 % ويتفاوت السعر بحسب الفئة وبحسب الإمكانيات حتى يصل في أعلى فئة من تويوتا فورتشنر VX3 إلى حوالي 168 ألف ريال مع العلم أن عروض بنك الراجحي خلال هذا الموسم تشمل الفئات الأولية ولا تشمل فئات الدفع الرباعي.

سعر تويوتا فورتشنر تقسيط

من خلال حاسبة القروض في بنك الراجحي يمكن لك معرفة قيمة الأعباء المالية التي سوف تتحملها عند شراء تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط حيث يصل سعر تويوتا فورتشنر 2021 شامل الضريبة المضافة 117 ألف ريال ويتم إضافة معدل الربح السنوي حسب حالة العميل ثم يتم تقسيط الثمن على 60 شهرًا.