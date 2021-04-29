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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة الوطنية للتمويل تمويل شخصي للأفراد .. تعرف على الشروط والمزايا للقرض الشخصي الجديد في المقال التالي
تقدم الشركة الوطنية للتمويل تمويل شخصي للأفراد وبعض المنتجات الأخرى مثل منتجات مرابحة السيارات ومرابحة عقار تجاري ومنتج التورق، والعديد من المنتجات المشابهة لها كما توفر أيضا برفقة هذه المنتجات الحاسبة التمويلية السريعة، والمقسمة إلى حاسبتين أولهم الحاسبة السريعة للأفراد والثانية حاسبة المنشآت والشركات، وفي هذا المقال نوفر لكم منتج التورق تمويل الأفراد للسعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية من أجانب.
الشركة الوطنية للتمويل تمويل شخصي للأفراد
من مزايا برنامج تمويل الأفراد أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامها ومبادئها وكذلك:
- تمكين المستفيد من سداد الأقساط بالتناسب مع دخله الشهري ولمدة تتراوح بين السنة والخمسة سنوات
- يتميز أيضا بتوفر هامش ربح منافس
- من أهم المزايا الأخرى أن هذا التمويل لا يحتاج إلى تحويل.
منتج التورق وطريقة التقديم على القرض الشخصي من الشركة الوطنية للتمويلات
- يستطيع الشخص الذي يرغب بالحصول على هذا التمويل الدخول إلى موقع الشركة الوطنية المنتجات التمويلية
- ومن ثم الضغط على تقدم الآن أو انقر على كلمة المزيد من التفاصيل
- بعدها قراءة المزايا وتفاصيل المنتج المصمم لقطاع الأفراد
- ومن ثم الضغط على الصورة الموجودة في أسفل الصفحة
- ستجد رقم للتواصل في حال أردت الحصول على التمويل
- رقم الاتصال هو “920011811” حيث يمكن الاتصال بهذا الرقم لطلب التمويل موظف الشركة.
ما هو منتج التورق المقدم للأفراد في المملكة
هو عبارة عن منتج مصمم لقطاع الأفراد، حيث يعمل على توفير حلول متناسبة مع الشخص وبوجود هامش ربح تنافسي مع توفير برنامج لسداد مرن وسهل، كما أنه يتميز بتوافقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما تتحصل الشركة الوطنية للتمويل على ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي، وهذا ما يؤكد ثقة البنك المركزي في الشركة الوطنية.
ما هي المنتجات التمويلية المقدمة من الشركة الوطنية للتمويل
- منتج الإجارة : وهو ينص على اتفاق بين طرفي المستأجر والمؤجر ويوفر الحق للمستأجر باستعمال أصول معينة يمتلكها المؤجر
- منتج مرابحة السيارات : وينص على توفير حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة للحصول على سيولة
- مرابحة عقار تجاري : وهو تمويل يهدف إلى تمكين الفرد من شراء عقار تجاري مخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لغرض تجاري.
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