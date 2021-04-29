نظام نور بالهويه فقط 1442 رابط موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

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نظام نور برقم الهويه فقط ١٤٤٢ يتيح للطلبه في وزارة التعليم السعودية من المرحلة الإبتدائية المتوسطة الثانوية استخراج نتائج الطلاب ١٤٤٢ برقم السجل المدني أو برقم الهوية الوطنية، وذلك بعد أن تمكن ملايين الطلاب وأولياء الأمور للمرحلة الابتدائية في نظام نور من استعلام شهادات الطلاب برقم الهوية 1442 بحساب الطالب أو أولياء الأمور في برنامج نور.
نظام نور بالهويه فقط 1442
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إعلان النتائج برقم الهوية 1442 عبر رابط نظام نور برقم الهوية فقط ١٤٤٢ وذلك بعد الإعلان رسميا عن إنتهاء رصد درجات الطلاب والطالبات في نظام نور لجميع مراحل التعليم، إذ إنتهت عملية الرصد والإعلان رسميا عن النتائج اليوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021.
جدير بالذكر أنه تم إعلان نتائج الطلاب ١٤٤٢ في نظام نور لطلاب المرحلة الابتدائية يوم ١٠ رمضان، بينما تعلن نتائج المرحلة المتوسط ومرحلة التعليم الثانوي يوم الخميس ١٧ رمضان، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط 1442 فور إعلان وزارة التعليم عن رابط نور بالهويه فقط.
رابط نظام نور بالهويه فقط ١٤٤٢
يمكن استخراج شهادات الطلاب برقم الهويه فقط ١٤٤٢ من خلال الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني وإتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط نظام نور.
- تسجيل الدخول إلى نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق التي تم التسجيل بها في نظام نور للمرة الأولى.
- يمكن تسجيل الدخول إلى برنامج نور للنتائج ١٤٤٢ باسم المستخدم وكلمة المرور في بوابة أبشر بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- قم بالنقر على أيقونة للدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- سيتم تحويلك إلى صفحة تسجيل الدخول باستخدام بوابة نفاذ.
- أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي وقم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- بعد تسجيل دخول نظام نور للنتائج 1442 قم بالنقر على القائمة الرئيسية.
- اختر النقر على إشعار درجات الطالب.
- أكتب اسم الطالب والمرحلة التعليمية واسم المدرسة مع تحديد الفصل الدراسي الثاني.
- قم بالنقر على أيقونة البحث لعرض نتائج الطلاب ١٤٤٢.
- قم بطباعة شهادات الطلاب برقم الهوية 1442.
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