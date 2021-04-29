نظام نور بالهويه فقط 1442 رابط موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

نظام نور برقم الهويه فقط ١٤٤٢ يتيح للطلبه في وزارة التعليم السعودية من المرحلة الإبتدائية المتوسطة الثانوية استخراج نتائج الطلاب ١٤٤٢ برقم السجل المدني أو برقم الهوية الوطنية، وذلك بعد أن تمكن ملايين الطلاب وأولياء الأمور للمرحلة الابتدائية في نظام نور من استعلام شهادات الطلاب برقم الهوية 1442 بحساب الطالب أو أولياء الأمور في برنامج نور.

نظام نور بالهويه فقط 1442

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إعلان النتائج برقم الهوية 1442 عبر رابط نظام نور برقم الهوية فقط ١٤٤٢ وذلك بعد الإعلان رسميا عن إنتهاء رصد درجات الطلاب والطالبات في نظام نور لجميع مراحل التعليم، إذ إنتهت عملية الرصد والإعلان رسميا عن النتائج اليوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021.

جدير بالذكر أنه تم إعلان نتائج الطلاب ١٤٤٢ في نظام نور لطلاب المرحلة الابتدائية يوم ١٠ رمضان، بينما تعلن نتائج المرحلة المتوسط ومرحلة التعليم الثانوي يوم الخميس ١٧ رمضان، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط 1442 فور إعلان وزارة التعليم عن رابط نور بالهويه فقط.

رابط نظام نور بالهويه فقط ١٤٤٢

يمكن استخراج شهادات الطلاب برقم الهويه فقط ١٤٤٢ من خلال الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني وإتباع الخطوات التالية: