نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في وزارة الدفاع للرجال والنساء 1442 في المقال التالي
التقديم في وزارة الدفاع للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية يعتبر واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في الفترة الحالية من بعد ما قامت القوات المسلحة السعودية بفتح باب التجنيد لكل من الرجال والنساء حيث يرغب الكثير في التقديم من أجل العمل علي حماية المملكة.
التقديم في وزارة الدفاع للرجال والنساء
في الفترة الماضية إعلنت إدارة القبول والتجنيد في القوات المسلحة السعودية عن فتح باب التقديم من أجل الالتحاق بالوظائف العسكرية في التجنيد والذي يعمل علي حماية الوطن من الأعداء حيث يتم تدريب الرجال علي المهمات العسكرية المختلفة وقد أوضحت القوات المسلحة السعودية بأنة سيتم غلق باب التجنيد مع إنتهاء شهر رمضان المبارك.
شروط التسجيل في وزارة الدفاع 2021
عملت إدارة القبول في وزارة الدفاع علي وضع العديد من الشروط التي تعمل علي تنظيم عملية القبول وتكون هذه الشروط في النحو التالي:
- يجب إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون نشاء وتربي مع اسرتة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- إن لا يكون المتقدم أو المتقدمة متزوجين من أشخاص غير سعوديين.
- يشترط إن يكون المتقدم غير مسجل علية أي من الأحكام أو القضايا الجنائية.
- يشترط إن يكون حسن السير والسلوك.
- يجب إن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 40 سنة.
- إن لا يقل الطول عن 160 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.
- توافر اللياقة البدنية المطلوبة للمهام العسكرية.
طريقة التقديم في وزارة الدفاع للرجال والنساء
يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب عليك إن تقوم بها من أجل التقديم في وزارة الدفاع حيث تتلخص هذه الشروط في النحو التالي:
- الذهاب إلي موقع بوابة القبول والتجنيد علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق بيانات النفاذ الوطني.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة التسجيل في التجنيد.
- تقوم بكتابة الأسم ثم تحديد الجنس.
- إدخال رقم الهوية الوطنية في المربع المخصص له.
- تقوم بكتابة تاريخ الميلاد.
- إدخال جميع البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- الضغط علي زر التسجيل في التجنيد.
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