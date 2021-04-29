قبل أشهر من زواجه.. استشهاد الملازم أول خالد مريع مدافعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي

بلادي – الرياض:
أثنى أصدقاء الشهيد الملازم أول خالد مريع عسيري، على الراحل الذي استشهد خلال دفاعه عن دينه ووطنه بمنطقة نجران، في نهار رمضان وهو صائم.
وقال أصدقاء الشهيد وشقيقته زهور عسيري بحسب “أخبار 24″، إن آخر لقاء جمعهم به كان قبل 3 أيام من استشهاده، بعد أن جاء من نجران إلى عسير في إجازة مدتها 15 يوما قضاها بين أهله وأصدقائه وكأنه كان يودعهم.
وأشاروا إلى أن “خالد” كان بارًا بأهله وحنونًا عليهم، وهمه بأن الجميع يكون بخير، وكان من خيرة الضباط ديناً وخُلقاً، يُشهد له بذكائه وانضباطه وحبه لعمله.
وبينت شقيقة الشهيد أنه كان من المنتظر أن يكون الاحتفال بزواج خالد بعد قرابة الثلاثة أشهر إلا أنه نال لقب الشهادة في سبيل وطنه.
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