حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في مناطق المملكة

بلادي – الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من المناطق.

وأوضح أن الحالة المطرية تشمل منطقة نجران ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة 40 درجة مئوية، فيما تسجل الباحة 15 درجة؛ كأدنى درجة.