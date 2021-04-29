هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام

بلادي – الرياض: هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مغرب اليوم (الخميس) على الحرم المكي والمنطقة المركزية المحيطة به. ورصدت لقطات هطول الأمطار على الكعبة المشرفة وساحة الطواف، وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة، ومنظومة متكاملة من الخدمات. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق هطول أمطار رعدية غزيرة على منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.

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