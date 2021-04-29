المملكة تستعد لبرنامج الاستمطار الصناعي لمواجهة نقص المياه

بلادي – الرياض:
أكد المركز الوطني للأرصاد أنه في مرحلة التصاميم والدراسات والبحوث المناخية للبدء في عملية الاستمطار الصناعي، وذلك بعد اعتماد البرنامج الوطني للاستمطار، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 400 مليون ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، أيمن غلام، في حديثه لقناة العربية اليوم (الخميس)، أن المملكة لديها الكثير من المشاريع الكبيرة مع وجود نقص في المياه، في ظل الطلب المتنامي عليها.
وأشار إلى أنه كان لا بد من إيجاد مصادر جديدة للمياه، من خلال الاستمطار الصناعي، بعدما أثبتت الدراسات أن السحب الماطرة تحتاج تحفيزا فيزيائيا لتسقط الأمطار.
يُذكر أن المملكة كان لديها تجارب سابقة في هذا المجال، حيث انطلقت التجربة الأولى عام 1986م في جبال عسير، قبل أن تقام تجارب أخرى ما بين عامي 2004-2009م.
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