وزارات وجهات أمنية تشترط على موظفيها حالة “محصن” لدخول مقراتها

بلادي – الرياض:

وضع عدد من الوزارات والجهات الحكومية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتحول الحالة لـ”محصن” على “توكلنا” شرطا على موظفيها لدخول مقرات العمل.

وأوضحت مصادر، بحسب “عكاظ”، أن وزارات العدل والصحة والتعليم والحرس الوطني، إضافة إلى حرس الحدود والدفاع الجوي، بدأت في حصر منسوبيها الذين لم يتلقوا اللقاح والرفع بأسمائهم لتوجيههم لأخذه.

وكانت بيانات وزارة الصحة، التي نُشرت اليوم (الخميس)، أظهرت وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 8.9 مليون جرعة، في جميع مناطق المملكة.