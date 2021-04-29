نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الأمن العام 1442 .. استعلام عن أسماء المقبولين في الأمن العام عبر منصة أبشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول الأمن العام 1442، تصدر عنوان نتائج قبول الأمن العام محركات البحث منذ أن قامت الإدارة العامة المركزية للقبول بوزارة الداخلية لشئون العسكريين بإعلان تصريحها الجديد، حيث أعلنت نتائج القبول للأمن العام الذي ينتظره كل المتقدمين. وسنرفق لكم رابط استعلام نتائج القبول المبدئي للأمن العام وكل ما يخصه في مقالنا اليوم.

نتائج قبول الأمن العام 1442

لقد تم الإعلان من قبل الإدارة العامة الشئون العسكرية في وزارة الداخلية عن أسماء من تم قبولهم من المرشحين لهم الرتبة في الأمن العام لعامنا هذا 1442، حيث أصدرت نتائج القبول المبدئي للشباب المرشحين في رتبة “جندي رجال”.

وأفادت أيضا الإدارة فرض التعليمات على المقبولين من حيث الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية أثناء إجراء المقابلات أو باقي المهام، الحضور في الوقت المحدد لهم دون تأخير.

فالقبول المبدئي لا يعني ضمان الوظيفة فوجود أي خلل أو فوارق بين البيانات المثبتة والمقدمة سيستبعد المتقدم نهائيا، كما عدم الالتزام بوجود كل المستندات المطلوبة في الوقت والتاريخ المحددين له سيلغي ميعاده بلا تأجيل.

وهذه المستندات تتضمن الزي الرياضي المخصص ل، وتتضمن صورة بطاقة الهوية، صورتين من الشهادة العليا، 6 صور شخصية للفرد المتقدم، حلاقة الشعر وصورة من الكشف الطبي.

استعلام أسماء المقبولين في الأمن العام عبر منصة أبشر توظيف

ولأجل تسهيل الوصول إلي نتائج القبول برتبة جندي رجال في الأمن العام لعام 1442، تم الإعلان عنها عبر منصة موقع “أبشر” للتوظيف، فمن خلال الضغط على الرابط المباشر لموقع أبشر والتسجيل برقم الهوية ستجد نتيجة التقديم الخاصة بك بالاسم الكامل.

وفى حالة القبول على المرشح إن يذهب في الميعاد المحدد له، ويجب أن يكون في نفس اليوم، والتاريخ مصطحبا المستندات التي ذكرناها ف ملف ملتزما بكل القواعد.

والى هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا لكم، وقد تحدثنا عن نتائج قبول الأمن العام لعام 1442هجريا 2021 ميلاديا، وكيفية الاستعلام عنها من خلال خطوات بسيطة عبر منصة أبشر، آملين أن ينال إعجابكم.