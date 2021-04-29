نتيجة المرحلة الثانوية والمتوسطة نظام نور برقم الهوية بالسعودية 1442

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عمر شويل - جدة هناك العديد من طلاب المرحلة المتوسطة الثانوية يبحثون عن معرفة نتيجة الاختبارات الالكترونية التي قام بها الطلبة والطالبات من خلال منصة نظام نور 1442 ، حيث يعتبر اليوم الخميس 17 من رمضان 1442 اليوم النهائي من انتهاء الاختبارات للفصل الدراسي الثاني وسيتم الإعلان عن نتيجة الطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية .
نتيجة المرحلة المتوسطة نظام نور برقم الهوية 1442
وسيوفر نظام نور لجميع الطلبة النتيجة وكشف كامل بالدرجات وذلك من خلال إدخال رقم الهوية للطالب أو ولي الأمر من خلال الخطوات التالية :
- يجب الدخول علي الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي
- يجب كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الخاصة بولي الأمر
- ثم يجب إدخال كلمة المرور صحيحة
- ثم كتابة رمز التحقق الخاص بالطالب .
- ثم الضغط علي تسجيل الدخول للحصول علي النتيجة.
- ثم يتم اختيار الفصل الدراسي والضغط علي بحث
- ثم الضغط علي نتيجة الطالب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني .
نتائج نظام نور برقم الهوية 1442
من خلال نظام نور التعليمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية هو ومنصة مدرستي لاستكمال العام الدراسي عليه فضلا عن الذهاب للمدارس للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وأداء الاختبارات لجميع المراحل الدراسية حيث سيظهر لدي المنصة كافة المعدلات التراكمية للطلاب ويمكن لولي الأمر الاستعلام عن قدرات الطلاب من المدرسين مباشرة.
درجات النجاح والرسوب في نظام نور 1442
ولقد وضحت منصة مدرستي ونظام نور التعليمين حدود نتائج الطلاب للنجاح والرسوب في المقررات النظرية والعلمية كالتالي :
- درجات النجاح للمقررات العلمية تبدأ من 40%
- درجات النجاح للمقررات النظرية تبدأ من 50%
- حيث يحقق الطالب 20% في كل مادة دراسية .
- درجات الرسوب في المواد العلمية أقل من 40%
- درجات الرسوب في المواد النظرية أقل من 50%
- يجب حصول الطالي علي أعلي من 20 % في كل مادة سواء المواد العلمية أو النظرية .
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