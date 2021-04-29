نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسهيل للتمويل للقطاعات الخاصة والحكومية والعسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تسهيل للتمويل الشخصي أصبحت متاحة لجميع القطاعات السعودية، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بالإضافة على المواطنين والأفراد وتعتبر شركة تسهيل قروض من أشهر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، وتتيح العديد من الخدمات المتميزة منها الحصول على فرصة تمويل منتجات، منها الأجهزة الكهربائية ومنها ما هو شخصي أو خاص بالمنازل، وهناك العديد من المميزات في التمويل، سنتعرف عليها بالتفصيل.

شروط تسهيل للتمويل

وهناك مجموعة من الشروط التي ينبغي أن يتم توافرها من أجل الحصول على فرصة التمويل الشخصي من تسهيل ومن بين تلك الشروط:

لا بد أن يكون المتقدم للحصول على التمويل منتسب إلى أحد الوظائف لمدة لا تقل عن عام.

لا بد أن يكون العمر لا يقل عن ثلاثة وعشرين عام ولا يزيد عن ستين عام.

لا بد أن يكون المواطن مقيم داخل الأراضي السعودية مدة لا تقل عن عام وإن كان مواطن فينبغي أن يكون حاصلًا على الجنسية السعودية.

لا بد ألا يقل الراتب عن خمسة آلاف ريال سعودي للمواطنين، بينما المقيمين لا يقل راتبهم عن ثمانية آلاف ريال.

لا بد أن تكون جهة العمل المنتمي لها عملاء تسهيل مُدرجة ومعتمدة لديهم.

شروط تسهيل لتمويل المتقاعدين

وحتى يحصل المتقاعدين على التمويل الشخصي من شركة تسهيل، فلا بد أن يتوافر بهم الشروط التالية:

لا بد ألا يقل العمر عن سبعين عام، ولا يقل الدخل الشهري له عن خمسة آلاف ريال.

لا بد أن يكون منتسب إلى برامج التقاعد.

شروط تسهيل لتمويل العسكريين

وإن كان المتقدم إلى شركة تسهيل هو أحد المنتسبين إلى القطاعات العسكرية في المملكة، فلا بد أن تتوافر بهم الشروط التالية:

ألا يكون العمر أقل من خمسة وعشرين عام ولا يزيد عن خمسين عام.

لا بد ألا يكون الدخل الشهري أقل من عشرة آلاف ريال سعودي.

ألا تقل الخدمة عن ثلاثة أشهر.

وحينما تتوافر بك الشروط السابق ذكرها فتستطيع الحصول على التمويل المتوافق مع الأحكام الإسلامية، وتمويل يصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي بدون كفيل، وبدون الحاجة إلى تحويل الرواتب.