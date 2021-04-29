noor.moe.gov.sa النفاذ الوطني لاستخراج نتيجة الطلبة برقم الهوية 1442

النفاذ الوطني لاستخراج نتيجة الطلبة برقم الهوية 1442 من خلال منصة نور الإلكترونية بدون استخدام بيانات التسجيل العادية من الاسم وكلمة السر هو ما وفتره وزارة التعليم السعودية لكافة الأفراد من مواطن أو مقيم، والتي تسهل عملية الدخول للاستعلام عن نتائج الطلبة في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، وقد تم الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالنصف الدراسي الثاني ونهاية العام ويترقب الجميع الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة.

noor.moe.gov.sa النفاذ الوطني

تعمل وزارة التعليم السعودي على التيسير على الجميع من أولياء الأمور الباحثين عن نتائج الأبناء في المرحلة الثانوية التي هي الفيصل في تحديد مصير الطلاب في الالتحاق بالجامعات ولذلك تم الإعلان عن طريقة جديدة للدخول عبر نظام نور للاستعلام عن النتائج وطبع شهادات التخرج وتأتي كالتالي:

يتم الذهاب إلى موقع نظام نور الحكومي من خلال الرابط التالي” noor.moe.gov.sa”

من الصفحة الظاهرة يتم النزول لأسفل والضغط على الدخول عبر النفاذ الوطني.

الانتقال إلى صفحة النفاذ الوطني الموحد وكتابة بيانات الدخول.

يتم الدخول بنفس بيانات منصة أبشر من الاسم وكلمة السر الخاصة بها.

نقل رمز التحقق المكتوب في الصورة والضغط على دخول.

يتم الانتقال غلى منصة نظام نور مرة أخرى والدخول لاستعراض النتائج.

أو كتابة رقم الهوية ونقل رمز التحقق، والدخول على النتائج.

اختيار الفصل الدراسي الثاني والضغط على بحث.

تظهر نتيجة الطالب والمستوى الخاص به.

خدمات منصة نور

تقدم منصة نور الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم العديد من الخدمات التي تساعد ولي الأمر على الاستفادة بطريقة سهلة منها وتمكنه من متابعة الأبناء على المنصة ومن خدمات نظام نور: