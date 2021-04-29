استعلام نتائج الأمن العام 1442 رابط القبول المبدئي وظيفة جندي رجال

استعلام نتائج الأمن العام ١٤٤٢ عبر رابط القبول المبدئي في نتائج قبول الامن العام 1442 جندي رجال يشهد بحث المواطنين بالمملكة، وذلك لمن تقدموا على شغر وظائف الأمن العام ١٤٤٢ عبر بوابة أبشر للتوظيف من الرجال، جدير بالذكر أن التقديم على وظيفة جندي رجال في قوات الأمن العام ١٤٤٢ أغلق في موعد ١٢ من ٨ لعام ١٤٤٢ هجرية.

استعلام نتائج الأمن العام 1442

أعلنت مديرية الأمن العام السعودي عن إتاحة نتائج القبول المبدئي لوظائف الأمن العام ١٤٤٢ للرجال برتبة جندي عبر منصة أبشر توظيف، وبعد الاستعلام عن نتائج الأمن العام ١٤٤٢ والتأكد من قبول اسمك في وظائف الامن العام 1442 القبول المبدئي يجب استكمال حضور المقابلات الشخصية.

ويتم الاستعلام عن اسماء المقبولين في الامن العام ١٤٤٢ من خلال الدخول إلى رابط أبشر للتوظيف ثم إتباع الخطوات التالية، على أن يتم حضور المقابلة بالزي الرياضي في الموعد المحدد لإجراء المقابلة، ويشترط الحضور بالمستندات والأوراق المطلوبة.

قم بتسجيل الدخول إلى أبشر توظيف.

قم بالنقر على القائمة الرئيسية.

اختر الاستعلام عن نتائج الأمن العام ١٤٤٢.

أكتب اسم المتقدم ورقم الهوية.

النقر على أيقونة استعلام.

المستندات المطلوبة لحضور مقابلة القبول المبدئي في وظائف الأمن العام ١٤٤٢

بعد الدخول والاستعلام عن القبول المبدئي في نتائج قبول الامن العام 1442 يتم طباعة طلب الحضور وموعد إجراء المقابلة الشخصية للمقبولين، ويتم إحضار المستندات التالية: