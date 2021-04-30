نظام نور يعلن نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، فإن جهات التعليم أكدت ظهور نتيجة الطلاب من خلال نظام نور الإلكتروني، فإن وزارة التعليم قامت بتحديد موعد ظهور النتائج في كافة مراحل التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث أن جهات التعليم السعودية تعلن عن ظهور نتائج الطلاب بعد اعتماد نتائج الطلاب في جميع المراحل بالمملكة، ينتظر الطلاب إعلان النتائج علي هذا النظام ويمكنهم متابعة كل جديد عن نتائج الطلاب من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني.

نظام نور يعلن نتائج الطلاب

ذكرت وزارة التعليم السعودية موعد ظهور نتائج المرحلتين المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية عبر نظام نور الإلكتروني، بعد ظهور نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية عن طريق هذا النظام الإلكتروني بعد جمع جميع درجاتهم في أعمال السنة، حيث أن الموعد المحدد لظهور نتائج الطلاب في كلا المرحلتين المتوسطة والثانوية هو اليوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر رمضان الكريم ميلاديا والذي يوافق ميلاديا التاسع والعشرون من شهر أبريل 2021، ووجدنا أن محركات البحث ازداد البحث عليها للاستعلام عن نتائج الطلاب ولذلك وفرنا لجميع الطلاب طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال موقعنا، كما مكنا أولياء الأمور من الدخول عليه لتسجيل أبناءهم إلكترونيا.

خطوات الدخول علي للاستعلام عن النتائج

أعلنت وزارة التعليم عن كافة المعلومات التي تخص طريقة الاستفسار والاستعلام عن نتائج الطلاب في أي مرحلة تعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن بعد أعتماد نتائج الطلاب بعد التأكد من التدقيق في كافة الدرجات ورصدها للطلاب وظهورها حسب موعدها المحدد يجب أتباع خطوات الاستعلام المعلن عنها للجميع سواء ولي أمر أو طالب، وتلك الخطوات اللازم تنفيذها للحصول علي نتائج الطلاب هي كالتالي: