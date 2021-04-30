نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1442 في المقال التالي
استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة يبحث عنه الكثير من الوافدين، حيث أنه قد يقوم صاحب العمل بعمل بلاغ هروب ضد أي عامل لديه، ولكن قد يتم تسوية الخلاف والنزاع بينهم، ويقوم بعد ذلك صاحب العمل على إلغائها، ويمكن معرفة كيفية الاستعلام عن تغيب الوافد من خلال رقم الإقامة من خلال مقالنا هذا.
استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة
حرصت المملكة العربية السعودية على أن تقوم بتوفير خدمات عديدة بشكل إلكتروني من أجل أن توفر على المواطنين والمقيمين الوقت والجهد، يمكن إتباعها من الاستعلام عن الخدمات الكثيرة، والتي من أهمها الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة، وذلك كالتالي:
- يجب الدخول أولًا إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية للعمل وكتابة البيانات الخاصة بحساب المستخدم على الموقع.
- إذا لم يكن لدى المستخدم حساب فعليه أن يقوم بفتح حساب جديد على الموقع.
- بعد ذلك يجب تسجيل الدخول واختيار خدمات الاستعلام.
- تظهر خدمات مختلفة يجب اختيار خدمة الاستعلام عن موظف وافد.
- ثم ينتقل الموقع بك إلى صفحة أخرى يتم فيها كتابة البيانات الخاصة بالفرد الذي سوف يتم الاستعلام عنه، وذلك مثل رقم إقامته ورمز التحقق المرئي.
- ثم بعد ذلك الضغط على بحث.
- سوف يظهر كافة البيانات التي تتعلق بهذا العامل سواء كان قائمًا على رأس عمله في وقت الاستعلام أو كان متغيبًا.
كيفية إلغاء بلاغ الهروب ضد العامل الوافد
في بعض الأحيان قد يرغب صاحب العمل الذي تقدم بطلب استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة، وقد وجد أن هذا الوافد على رأس عمله، فعليه أن يقوم بطلب إلغاء هروب من خلال التسويات التي تتم مع صاحب العمل، ويجب إلغاء تغيب الوافد من خلال الخطوات التالية:
- أولًا على صاحب العمل أن يقوم بالذهاب إلى إدارة الوافدين خلال أسبوعين بعد تقديمه الطلب ببعض الأوراق المطلوبة، والتي منها نموذج إلغاء البلاغ.
بعد ذلك يتم الدخول على البوابة الرسمية لمنصة ابشر
- يتم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها والتأكد من صحتها.
- ثم اختيار خدماتي واختيار الخدمات العامة.
- سوف تظهر للمستعلم صفحة توجد بها مختلف الطلبات والرسائل.
- يتم كتابة اسم صاحب العمل، ثم يتم اختيار المديرية العامة للجوازات.
- بعدها يتم إدخال اسم الخدمة.
- وبعد ذلك النقر على خيار إلغاء البلاغ.
- بعدها يتم إدخال التاريخ، والنقر على إرسال.
- سوف تظهر للمستعلم رسالة يؤكد نجاح طلبه.
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