رواد الأحساء الكشفيين في غبقتهم الرمضانية السنوية

دوت الخليج/ أسماء سعد/ الأحساء ضمن خطط مفوضية رواد الحركة الكشفية بالأحساء لبرامجها الكشفية الموسمية 2021/2020م اجتمع نخبة من الرواد في برنامج (الغبقة الرمضانية) السنوي والذي حرص الرواد منذ أكثر من ٢٥ عام وحتى وقتنا الحاضر في كل منتصف من شهر رمضان المبارك على تنفيذه، وتأتي كلمة ( غبقة )في لهجة أهل الخليج “العشاء الرمضاني المتأخر” الذي يسبق وجبة السحور، أي أنها وليمة تؤكل عند منتصف الليل أو قبله بقليل، وهي كلمة عربية أصيلة من حياة البادية، يرجع أصلها إلى “الغبوق”، وهو حليب الناقة الذي يشرب ليلاً، وعكسه الصبوح الذي يشرب من حليب الناقة صباحاً.

ويرى البعض أن الغبوق وجبة خفيفة تؤكل في المساء، ولا خلاف على أن “الغبقة” هي وجبة رمضانية لا يمكن أن تعدّ في بقية أشهر السنة.

وقد ذكر مفوض رواد الأحساء / عبدالعزيز الخميس بأن المفوضية وقادتها حريصين كُل الحرص على تنفيذ البرامج التي تأتي ضمن خططها وتهدف إلى التواصل المستمر بين قيادات المفوضية وأعضائها.

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