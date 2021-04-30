محافظ الجبيل يدشن فرع تراحم الشرقية بالمحافظة

دوت الخليج – رباب عبدالمحسن – الجبيل

دشَّن سعادة محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر، يوم أمس الأربعاء، مقر فرع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمنطقة الشرقية، بمحافظة الجبيل، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالله بن محمد آل سليمان، وعدد من منسوبي تراحم الشرقية.

وأثنى محافظ الجبيل على الجهود المبذولة من قبل اللجنة والتي تعكس دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، لخدمة هذه الفئة ودمجها في المجتمع، وفق برامج تأهيلية عالية، كما أنها تجسد حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهم الله-، للرقي بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها اللجنة للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم.

وجرى خلال الافتتاح، عرض التقرير السنوي لتراحم المتضمن منجزات عام 2020 وتوجّهات المرحلة المقبلة لتحقيق استراتيجية تراحم الهادفة للتحول من الرعاية إلى التنمية تماشياً مع برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

كما تم إطلاع سعادة محافظ الجبيل على الإنجازات التي حققتها تراحم الشرقية خلال العام 2020 والتي تتضمن تقديم 2,504 سلة غذائية لأسر السجناء بقيمة 2.103.381 ريال ، بالإضافة إلى الإفراج عن 38 سجين معسر بسداد مديونياتهم التي بلغت قيمتها 940.371 ريال وسداد فواتير الكهرباء لـ 224 أسرة بقيمة 283.784 ريال، وتقديم أثاث منزلي وأجهزة كهربائية لـ 501 أسرة من الأسر التي ترعاها اللجنة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية بقيمة بلغت 420.795 ريال، وسداد إيجارات 217 منزلًا بقيمة 1.419.212 ريال بالإضافة إلى العديد من الخدمات والإنجازات في مسار العناية الأسرية حيث تم تقديم 12 دورة تدريبية لإرشاد زوجات السجناء وأبنائهم، والاستشارات الأسرية الهادفة لتحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على تماسك عائلات السجناء والمفرج عنهم وكذلك الاستشارات والخدمات القانونية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمنطقة الشرقية عبدالله بن محمد آل سليمان باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة عن شكره وتقديره لسعادة محافظ الجبيل على دعمه وتدشينه لمقر اللجنة بمحافظة الجبيل، مضيفاً بأن اللجنة تقدم خدماتها الانسانية لأكثر من 700 أسرة في المنطقة الشرقية منها 14 أسرة في محافظة الجبيل تضم 62 مستفيدًا تقدم لهم اللجنة كافة الدعم اللازم من خدمات أساسية وعناية أسرية وتطوير للقدرات.