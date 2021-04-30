دوت الخليج – رباب عبدالمحسن – الشرقية

أعلنت مجموعة الدكتور الحسن النعمي التجارية عن انطلاق و تدشين قناة «الرؤية الفضائية » التابعة لها و التي تشكل انطلاقة إعلامية متميزة . و صرح رئيس مجلس الإدارة الدكتور الحسن بن محمد النعمي أن القناة ستكون رسالة الوطن و المواطن و تعمل على إبراز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً بالإضافة الى تركيزها على تدعيم الجهود الحكومية التي من شأنها تحقيق مستهدفات رؤية المملكة من خلال توطين صناعة المحتوى الإعلامي وربطها بشكل أكبر بالحضارة والهوية الثقافية و المساهمة بشكل فعال في تغطية ملامح السعودية المعاصرة و تحقيق المصالح الوطنية الاستراتيجية .

و أضاف الدكتور الحسن النعمي إلى أن “قناة الرؤية الفضائية “منبر إعلامي وطني سيعمل بجد وإخلاص ليمثل نموذجاً للإعلام المسؤول الذي يعلي قيم المصداقية و الموثوقية وفق رؤية واضحة و شاملة تضع الوطن و المواطن نصب عينيها لتستطيع بكل جدارة تحقيق التميز شكلاً ومضموناً في تلبية تطلعاتهم و تعزيز مسيرة التنمية والازدهار ونقل صورة حضارية عن المملكة التي أبهرت العالم بخططها التنموية و التي شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نقلة اقتصادية كبرى ونهضة تنموية شاملة وإصلاحات ذات بُعد إستراتيجي سينعكس من خلاله على مضمون الرسالة الإعلامية التي ستنقلها القناة, محتملة مسؤوليتها بكل أمانة وحيادية ونزاهة هادفة أولاً وأخيراً إلى المصلحة العامة.

كما صرح المدير التنفيذي طلال بن على الضاحي أن قناة «الرؤية» تنتهج خطاً وطنياً واضحاً ومحدداً يقوم على خدمة المملكة وطنا وشعبا لها دور ريادي و رسالة سامية تشع عطاء وحيوية في قلب و روح المملكة و ستعمل القناة على إلهام المجتمع واستكشاف جوهره ومد جسور التواصل بينه وبين العالم من حوله. و ستكون صرح إعلامي متميز يبعث على الاعتزاز حتى يشار إليها بالبنان في الفضاء الإعلامي و أن القناة تسعى لتقديم محتوى فريد ومتميز ينقل نبض الوطن و المواطن و يسلِّط الضوء على نجاحات الدولة وإنجازاتها الكبيرة و إبراز كل ما تذخر به بلادنا الحبيبة من مقومات و مشاريع وطنية عملاقه تم اطلاقها في جميع أرجاء البلاد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية، ترفيهية، تجارية وصناعية ضمن برنامج التحول الوطني و التطور الحضاري الذي شهدته المملكة العربية السعودية على كل الصعد لإنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر، وفقا لـ”رؤية المملكة 2030″.

كما تطمح ” قناة الرؤية ” الى الارتقاء بالدور البنّاء للإعلام والوصول إلى إعلام عربي متميز يواكب روح العصر و أن تكون نبراساً مضيئا لغيرها من الوسائل الاعلامية الاخرى.

وأضاف المدير التنفيذي طلال الضاحي الى أن القناة تسعى لأن تكون من الوسائل الاعلامية التي تقدم محتوى هادف يحترم أسلوب الحياة الاجتماعية والثقافية في المملكة العربية السعودية والدول العربية و سوف تنطلق بباقة من البرامج المتنوعة الغنية بمحتواها والأحداث التي تهم جميع شرائح المجتمع ، وتتناول مختلف التطورات وفق المعايير المهنية الصحفية التي تنطلق من مسؤولية العمل وأمانة الكلمة وشمول الرسالة.

وستواكب “قناة الرؤية الفضائية “صناعة محتوى خاص إلى جانب إعادة نشر المحتوى التلفزيوني من خلال حساباتها على منصات التواصل الإجتماعي. كما سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للقناة ليمثل نافذة اخبارية مميزة بمحتواها الحصري والمتنوع.