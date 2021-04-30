الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية بالخطوات وشرح مميزاته

الاستعلام عن العنوان الوطني أصبح من الضرورات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين في الآونة الأخيرة بعد اعتماد نظام الأحوال المدنية وهيئة البريد السعودية نظام العنونة الرقمية والمتمثلة في العنوان الوطني، وهو عبارة عن عنوان رقمي يحتوي على رقم المبنى ويكون مكون من أربعة أرقام فريدين، ورقم الوحدة واسم الشارع والرقم الثانوي، واسم الحي الذي يتواجد به المبنى واسم المدينة والرمز البريدي وجميع هذه البيانات تكون فريدة ومميزة ولا يمكن أن تتشابه مع شخص آخر، ولكن أصبحت مهمة العنوان الوطني أو الرقمي هو تحويل جميع هذه البيانات التقليدية والمطولة إلى عنوان مختصر فريد وبسيط مكون من اربع أرقام و اربع حروف.

كيفية الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية:

قد سبق وشرحنا بالتفصيل والخطوات والصور التسجيل في العنوان الوطني وكيفية تحديده ومعرفته، ومن خلال هذا المقال ننتقل إلى خطوات الاستعلام عن عنوان المواطن بخطوات سهلة وسريعة برقم الهوية.

قم بالدخول إلى الاستعلام عن العنوان الوطني بعد تسجيل الدخول.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي؛

رقم الهوية الوطنية الخاص بك. ورقم الجوال الذي سبق وقمت بالتسجيل به في العنوان الوطني.

ثم الضغط على تحقق من الهوية الوطنية، ليظهر لك العنوان المختصر الخاص بك والذي يمكنك استخدامه إلكترونياً للتسجيل في العديد من الخدمات الحكومية والبنكية أيضاً، فقد أصبح متطلب أساسي للخدمات الأساسية مثل التأمين الصحي والخدمات المصرفية والمالية.

ما هي مميزات العنوان الوطني:

يجب علينا معرفة ما هي المميزات التي تميز العنوان الوطني والتي تجعله مطلب أساسي للكثير من الخدمات الرئيسية وهي كالتالي: