نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الراجحي الجديد 1442 أفضل قرض عقاري وشخصي أهم الشروط والأوراق في المقال التالي
قرض الراجحي الجديد 1442 أفضل قرض عقاري وشخصي أهم الشروط والأوراق المطلوبة، حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، حيث انه يشتهر دائما بتقديمه للعديد من القروض، والتمويلات بتسهيلات عديدة ومختلفة، لهذا فهو لديه العديد من العملاء من داخل المملكة وخارجها، واليوم يمكنك الحصول على اسرع وأفضل برنامج للتمويل الشخصي والتمويل العقاري الميسر من قبل بنك الراجحي، فهو عبارة عن تمويل شخصب وعقاري، تبدأ قيمته من 50 ألف ريال وتصل إلى ثلاث ملايين من الريال السعودي من بنك الراجحي مباشر، ويحدث هذا بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية من وزارة الإسكان
قرض الراجحي الجديد 1442
يقدم بنك الراجحي لعملائه إمكانية الحصول على قرض الراجحي الجديد من غير أي شروط أو عوائق تمنع من الحصول على القرض، كما إنه بأقساط مريحة و لفترة سداد تصل إلى 60 شهراً كما إن هامش الربح لا يذكر، و يتم هذا بهدق تقديم حل للأزمة المالية أو لعمل المشاريع الخاصة بك أو لشراء العقارات، وغيرها الكثير من الأمور الحياتية العديدة، كما إنه يمكنك الحصول علي القرض الجديد من بنك الراجحي بدون كفيل بالنسبة للمقيمين، لكل العملاء الذين تتوافر فيهم المعايير الائتمانية الخاصة والشروط، كما يجب أن يزيد الراتب للعميل للحصول على قرض بنك الراجحي عن 2000 ريال سعودي.
مميزات قرض الراجحي 1442
- هو عبارة عن تمويل شخصي، أو قرض عقاري يسمح للعميل التمويل العقاري بالمرابحة ومرونة شراء أرض أو عقار
- من أهم مميزاته إنه قرض بدون فوائد.
- يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية
- مما يقدم لخدمة العملاء دعم مالي كبير قد تصل قيمته إلى 500000 ريال سعودي، وبحد أدنى 50000 ريال سعودي.
- كما يتمكن عميل بنك الراجحي من فتح حساب ثاني داخل البنك، تعرف أيضا على شروط التمويل العقاري بنك الراجحي لشراء شقة أو فيلا او شراء أرض
الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على القرض
- تقديم بيان مفردات الراتب.
- شهادة التقاعد وشهادة التأمينات اللازمة.
- بطاقة الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية.
ومن أهم الشروط:
- سداد جميع الرسوم الإدارية المطلوبة بمبلغ 500 ريال.
- يجب ألا يزيد سن المتقدم للحصول على القرض عن سبعين عامًا.
- كما يجب ألا يقل القسط الشهري عن 900 ريال سعودي.
طريقة التقديم للحصول على القرض
- أولا القيام بالدخول إلي الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الراجحي.
- ثم القيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك للتسجيل
- القيام بملء النموذج الذي يوجد داخل الموقع
- وبعدها الضغط على إرسال الطلب
- وعليك الانتظار ليتم التواصل عبر رقم الهاتف الخاص بك من قبل خدمة عملاء مصرف الراجحي، ويتم هذا في خلال ثلاثين دقيقة فقط.
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