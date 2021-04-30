الأن .. نتائج الطلاب 1442 رابط نظام نور برقم الهوية فقط NOOR RESULTS

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نتائج الطلبة على نظام نور ، يبحث الطلبة بمختلف المراحل التعليمية عن نتيجة الفصل الدراسي الأول بعد أن قد انهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني عن بعد من خلال منصة مدرستي، والتي أتاحت للطلبة متابعة دروسهم والمنهج ومتابعة ولي الأمر لمستوى أبناءهم وأيضا أداء الامتحانات عن بعد خوفا على سلامة أبناءنا الطلاب من انتشار فيروس كورونا.
نتائج نظام نور 1442:
وقد صرحت وزارة التعليم السعودية انه تم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية فقط حتى يحصل الطلبة على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة، كما أنها أكدت انه الوزارة قد انتهت من التصحيح ورصد الدرجات على نظام نور حيث انه قد أداء الامتحانات على نظام نور حفاظا على سلامة الطلبة والطالبات ويستطيع الطلبة سهولة ويسر الحصول على نتيجة الطلبة لجميع الفرق ومن خلال هذا المقال سنوضح رابط موقع نور التعليمي وكيفية الاستعلام على النتائج عبر نظام نور برقم الهوية فقط .
رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني:
ويمكنك الاستعلام عن نتائج الطلبة عبر نظام نور التعليمي برقم الهوية فقط واتباع الخطوات التالية:
خطوات استخراج نتائج الطلبة عبر نظام نور:
ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الطلبة عبر نظام نور باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور.
- كتابة البيانات المطلوبة أمامك
- ثم اختيار المرحلة التعليمية التي تود الاستعلام عنها.
- تحديد الفصل الدراسي الثاني
- ثم كتابة اسم الطالب الذي تود الاستعلام عنه.
- وسوف يظهر اسم الطالب والنتيجة التي تبحث عنها .
- ثم تقوم بطباعة أشعار الدرجات .
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