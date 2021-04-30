نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيصلي يفوز علي القادسية بعد الدقيقة 90 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستطاع فريق الفيصلي السعودي الفوز علي فريق القادسية بعد سلسلة من الهزائم المتواصلة حيث خسر ثلاث مباريات متتاليه وذلك ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد إبن سلمان للمحترفين ، وقد حقق فريق الفيصلي أنتصاره الثامن في المسابقة وذلك بعد تغلبه علي فريق القادسية بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور ال28 من البطولة

ترتيب الفيصلي السعودي بعد المباراة

خلال المباراة أستطاع الفريقين المنافسة علي الثلاث نقاط ولكن في الوقت بدل الضائع أستطاع الفيصلي السعودي الفوز بهم ليرتفع رصيده بعدها إلي 33 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر ، بينما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في مسابقة وري كأس الأمير محمد إبن سلمان للمحترفين

أهداف المباراة

أستطاع الفريقين خلال الشوط الأول الحفاظ علي شباكهم نظيفة وحتي الدقيقة 32 والذي أستطاع الفيصلي خلالها تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب (جليرمي أوجوسو) ، لينتهي الشوط الأول 1/0 للفيصلي ، وخلال الشوط الثاني وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة أستطاع ( حسن العمري ) التعادل لفريق القادسية عن طريق تسجيل هدف من ركلة جزاء ليتعادل الفريقين حتي انتهاء وقت المباراة الأساسي ، وخلال الوقت بدل الضائع أستطاع (جليرمي أوجوسو) تسجيل هدف الفوز للفيصلي في الدقيقة السادسة

طرد خالد الكعبي من المباراة

في مفاجئة غير متوقعة أثناء المباراة تم طرد اللاعب خالد الكعبي صاحب 28 عام من المباراة في الدقيقة 67 من عمر المباراة وذلك بعد حصول اللاعب علي الإنذار الثاني ، ليواجه الفيصلي مصيره ويلعب بعشرة لاعبين فقط أمام القادسية الذي حاول أكتمال عدده بالضغط علي الفيصلي .

ورغم ذلك أستطاع اللاعبين الخروج بنتيجة جيده والفوز بالثلاث نقاط ، حيث يعد ذلك الفوز بمثابة جرعة أمل لمدربه ولاعبيه بعد عدد من الهزائم الكثيرة والمتتالية .