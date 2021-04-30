نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهاية إجازة عيد الفطر 1442 في المملكة العربية السعودية جميع القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نهاية إجازة عيد الفطر 1442 حيث قد باتت أيام شهر رمضان الكريم قريبة على الانتهاء ولم يبق إلا أيام معدودة علي عيد الفطر المبارك أحد أهم المناسبات الدينية لدى الأمة الإسلامية، وعلى هذا فمن الطبيعي أن يسعى جميع المواطنون إلى التعرف علي متي سوف تبدأ اجازة عيد الفطر ومتي تنتهي ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نوضح جميع المعلومات عن أجازة عيد الفطر كاملة.

موعد عيد الفطر 1442 في السعودية

يتم استطلاع هلال شهر شوال في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ومع ظهور الهلال تكون بداية شهر شوال أي أول أيام عيد الفطر المبارك ومن هنا تبدأ الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك ويتم الإعلان عن أجازه عيد الفطر من خلال وزارة الخدمة المدنية بالمملكة وبناء على ذلك فيترقب كل من موظفي القطاع العام وأيضا القطاع الخاص الإعلان عن الموعد الذي تحدده الدولة للعيد، ويُذكر أن أول أيام العيد بالمملكة وكل الدول سوف تكون بنسبة كبيرة في يوم 13 من شهر مايو 2021م.

موعد نهاية إجازة عيد الفطر ١٤٤٢ القطاع الخاص

سوف تبدأ اجازة عيد الفطر بالنسبة للموظفين في الشركات التابعة إلى القطاع الخاص وهي أجازه (مدفوعة الأجر) للجميع وفقًا لظروف كل شركة حيث من المقرر أن تبدأ من يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان وهذا يوافق يوم ١٢من شهر مايو (أيار) من عام ٢٠٢١ (١٢/٥/٢٠٢١) وسوف تنتهي في الثالث من شوال الموافق ١٦من مايو٢٠٢١ أيضا أي (١٦/٥/٢٠٢١).

موعد بداية ونهاية اجازة عيد الفطر القطاع الحكومي ١٤٤٢

لقد تم تحديد موعد اجازة عيد الفطر بالنسبة للأفراد في القطاع العام الحكومي بالمملكة وهي أيضاً أجازه مدفوعة بالكامل دون خصومات وقد تكون مدة هذه الاجازة حوالي ١١ يوم متواصلة سوف تبدأ من يوم الخامس و العشرين من شهر رمضان المبارك الموافق (٦/٥/٢٠٢١) وتنتهي في السادس من شهر شوال ١٤٤٢ الموافق الثلاثاء (١٨/٥/٢٠٢١) .

موعد اجازة عيد الفطر بوزارة التربية والتعليم بالمملكة

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتحديد موعد اجازة عيد الفطر بالنسبة للطلاب وهي تبدأ من ١٧ رمضان وذلك بعد إنتهاء إمتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي بجميع مراحل التعليم المختلفة الأساسية وهي أيضا تعتبر بداية إجازة نهاية هذا العام. أما بالنسبة لإجازة المعلمين والمعلمات والعاملين بالوزارة فهي تبدأ من الخامس والعشرين من رمضان (25/9/1442)

وفي نهاية مقالنا نكون قد قدمنا جميع مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك والتي سوف تعلن عنها وزارة الخدمة المدنية في السعودية والتي تخص كل مؤسسات وشركات القطاع الحكومي والتربية والتعليم ومتي سوف تنتهي كذلك بالتفصيل.