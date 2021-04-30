قسط حتي 60 شهر بدون كفيل أو تحويل الراتب بهامش ربح ثابت وإيداع نقدي فورى

قسط حتي 60 شهر بدون كفيل أو تحويل الراتب أحد عروض التمويل الشخصي التي تقدمها شركة التيسير للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بهامش ربح ثابت وإيداع نقدي فورى لمبلغ التمويل ، كما توفر الشركة التمويل الشخصي ليلبي كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين السعوديين وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، وتعتبر شركة التيسير من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة والتي تقدم خدمات تمويلية متميزة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وبتسهيلات عديدة وأقساط مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

قسط حتي 60 شهر بدون كفيل أو تحويل الراتب من شركة التيسير

تقدم شركة التيسير تمويل شخصي كاش وبالتقسيط حتي 60 شهر بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب الشهري للعميل كما توفر الشركة المنتج من خلال شروط بسيط وغير معقدة ومتطلبات بسيطة لكافة العملاء ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ من خلال هذا المقال أهم الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي الكاش من شركة التيسير لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي كاش متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تقدم الشركة مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 100 ألف ريال سعودي من خلال هذا المنتج. لا يشمل هذا المنتج على قيمة الضريبة المضافة. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر. يتميز تمويل شركة التيسير بهامش ربح تنافسي وثابت خلال مدة التمويل. إيداع نقدي سريع وفوري لمبلغ التمويل في حساب العميل خلال 24 ساعة فقط. يمكن للأفراد الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للمتقدم بالطلب. تقدم الشركة موافقة فورية علي طلب الحصول على التمويل.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على عرض قسط حتي 60 شهر بدون كفيل أو تحويل الراتب المتاح لدي شركة التيسير التقديم على المنتج من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني للتقديم على الطلب وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة.

كما يمكن التقديم على طلب الحصول على تمويل شركة التيسير بدون كفيل أو تحويل الراتب عن طريق زيارة فرع الشركة وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

شروط الاستفادة من تمويل شركة التيسير بالتقسيط وبدون كفيل

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 21 سنة.

مدة الخدمة في الوظيفة يجب ألا تقل عن ستة أشهر وذلك للحصول على المنتج.

الراتب الشهري للمتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب المتاح لدي شركة التيسير داخل المملكة العربية السعودية.

الاوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب