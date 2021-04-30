موعد صرف المساعدة المقطوعة مواقيت صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

المساعدة المقطوعة 1442 يبحث الكثير من مستفيدي المساعدة المقطوعة عن موعد صرفها القادم في شهر رمضان، ولذلك أعلن خادم الحرمين “الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود” عن اقتراب موعد صرف مقطوعة الضمان خلال شهر رمضان 1442هـ، كما أكد جلالته أهمية مقطوعة الضمان وحرصه على صرفها لما تقدمه من مساعدات للكثير من الأسر السعودية.

صرف المساعدة المقطوعة رمضان 1442

تحرص وزارة الموارد البشرية بالسعودية على صرف المساعدة المقطوعة في الموعد المحدد لها لجميع مستحقيها في مختلف مدن السعودية، حيث يتم تحويل مباشرة قيمة رواتب مقطوعة الضمان إلى حسابات أصحابها، ومن المنتظر خلال الساعات القادمة أن يتم تحويل المبالغ لجميع مستحقيها، وذلك تحت إشراف مباشر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أسماء مستحقي المساعدة المقطوعة بالسعودية

يبحث الكثير من المواطنين عن قائمة أسماء مستحقين دعم وزارة الموارد البشرية بشهر رمضان 1442، ولكن لا يتم بالتصريح بتلك القوائم من خلال محركات البحث، حيث يلزم أن يقوم المواطن المستحق لمقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 بالاستعلام بنفسه باستخدام بياناته عبر منصة الوزارة.

كما يمكنه الدخول على الرابط المباشر هنا وكتابة البيانات والاستعلام، ولا شك أن ذلك يعمل على الحفاظ على سرية بيانات المواطن السعودي ويضمن حقوقه، كما يضمن وصول رواتب المساعدة المقطوعة 1442 لجميع المستحقين بالمملكلة العربية السعودية.

الفئات المستحقة لمقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك فئات حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستحقاق رواتب مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسعودية، وهي:

الأسر السعودية بدون عائل.

المطلقات.

أسر الشهداء.

الأرامل.

محدودي الدخل.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأيتام بدون عائل.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442هـ

هناك مجموعة من الخطوات يمكن القيام بها من أجل الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وقيمتها المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية، وتمسل تلك الخطوات الآتي:

أولا: قم بالدخول على “موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

ثانياً: بعد ذلك قم بالدخول على “خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة”.

ثالثاً: قم بكتابة رقم الطالب الخاص بك لاستحقاق قيمة المقطوعة.

رابعاً: قم بكتابة رقم السجل المدني الذي تتبع له.

خامساً: اضغط على كملة “استعلام” الموجودة أسفل الصفحة.