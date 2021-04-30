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برنامج دعم الإيجار ejar.sa كيفية التقديم وشروط قبول الطلب للمتعثرين والغارمين، لمن يريد أن يقوم باستئجار شقة سكنية يقوم بإتباع طريقة الاشتراك في برنامج دعم الإيجار، حيث تعد البرامج الحديثة التي قامت وزارة الإسكان السعودية بالإعلان عنها عن طريق منصة إيجار الإلكترونية، حيث يوجد العديد من المواطنين المقيمين بالسعودية يريدون أن يملكوا شقة سكنية ويدفعوا إيجارها بطريقة سهلة وبسيطة، وهذا الأمر الذي تم توفيره عن طريق برنامج دعم الإيجار، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كل ما يخص طريقة الاشتراك في برنامج دعم الإيجار.
برنامج دعم الإيجار
إن برنامج دعم الإيجار يعد برنامج تم إصداره عن طريق قرار من مجلس الوزراء السعودية، لمساعدة المواطنين لغير القادرين على دفع المستلزمات المالية التابعة للسكن لظروفهم البسيطة، وهدف البرنامج يكون معالجة الحالات التي لم يقدر المواطنين على دفع إيجار المسكن فيها، وذلك لمن تم ثبوت عدم قدرته على دفع الإيجار، سواء كان وفاة، أو مرض، أو سجن، أو عدم الاستعداد المادي، ومن الممكن لجميع المواطنين المستحقين للدعم محال عن طريق القاضي، ليتم تنفيذ إطلاق قرار التنفيذ عليه لكونه لم يدفع الأجرة الخاصة بالمسكن وتعد هي أحد برامج المملكة في رفع العبء وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين كصرف المكرمة الملكية وإعطائهم منحة المساعدة المقطوعة وكذلك صرف معاش الضمان الاجتماعي، والمستحقين من برنامج دعم الإيجار يتلخص فيما يأتي:
- عائلة الشخص المتوفى.
- عائلة الشخص المريض.
- عائلة الشخص المسجون.
- عائلة الشخص الغير قادر ماليًا.
طريقة التقديم في برنامج دعم الإيجار
تعد طريقة التسجيل في برنامج دعم الإيجار ejar من أكثر الأشياء التي ازداد البحث عليها في الفترة الأخيرة، حيث من الأمور الهامة أن يتم معرفة البرنامج حتى يتم الحصول على الاستفادة منها، ويجب أن تطابق جميع الشروط واللوائح الخاصة بالدعم التي وفرتها وزارة الإسكان السعودية للأشخاص المتقدمين، حيث تعد هذه الوسيلة من أكثر الوسائل أهمية التي تسهل عملية التقديم في برنامج دعم الإيجار، وهي كالتالي:
- الانتقال إلى منصة إيجار ejar الإلكترونية.
- النقر على دعم الإيجار.
- النقر على حسابي الموجود أعلى الشاشة.
- انقر على خانة دخول.
- ثم يتم كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- يتم إدخال كود التحقق الظاهر على الشاشة.
- ثم يتم النقر على دخول.
- إذا كان ليس لديك حساب في المنصة يمكنك النقر على تسجيل الموجود بأسفل الشاشة.
- يتم إدخال الاسم بالكامل ثم الهوية الوطنية.
- يتم إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال.
- ثم كتابة كلمة المرور ونعيد كتابتها للتأكيد.
- يتم كتابة الرمز الموجود في الصورة، ثم النقر على طلب تسجيل.
- ثم القيام بتسجيل الدخول إلى المنصة.
- يتم إرفاق المستندات والبيانات اللازمة للتمكن من الحصول على الدعم، ثم يتم إرسال الطلب.
- سوف يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للشخص المستأجر والشخص مؤجر وقت وصول المعاملة عن طريق قضاء التنفيذ
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