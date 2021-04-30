خطوات تسجيل و تفعيل الهاتف المصرفي الراجحي والتجهيزات الواجبة قبل التسجيل

خطوات تسجيل و تفعيل الهاتف المصرفي الراجحي يعد بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة، و لا نقدر علي أنكار خبراته الاستثمارية في الأعمال البنكية والتي تصل إلي قرابة النصف قرن والتي كانت السبب الرئيسي في جعله يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، ويسعى دائما لتيسير وتسهيل الخدمات لكل من المواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية، بحيث أن بنك الراجحي يعد من اكبر الإسلامية من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج، ويتميز بنك الراجحي بأنه يتفق مع الشريعة الإسلامية في معاملاته البنكية،يقدم العديد من القروض المتنوعة التي تتناسب جميع المستويات الاجتماعية للمواطنين والمقيمين بالمملكة.



خطوات تسجيل الهاتف المصرفي الراجحي

قام بنك الراجحي بخدمات بنكية عن طريق الجوال، حيث يقوم العميل بالتواصل مع خدمة العملاء واختيار الخدمة التي يريد تفعيلها، ويكون بذلك ليس بحاجة لتوجهه إلي إي فرع من فروع البنك، وفيما يلي خطوت التسجيل في الهاتف المصرفي عن طريق الجوال بشكل مفصل:

أن يقوم العميل بالاتصال على رقم 920003344 من جواله المسجل. عند الاتصال سوف يسمع العميل عدد من الاختيارات، يقوم بالضغط علي رقم صفر. حتي يبدأ العميل بالتسجيل في الخدمة عليه بالنقر علي رقم 2. أن يقوم العميل بإدخال الرقم الخاص ببطاقة الصراف الآلي الخاصة به والتأكد من سريانها وإدخال رقم الهوية الوطنية. قم بإدخال الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي بشكل صحيح. ثم بعد يقوم العميل بإدخال آخر 7 أرقام من حسابه الجاري من مصرف الراجحي السعودي. وأخيرا يقوم العميل بإنشاء رقم سري مكون من 4 أرقام سوف يقوم العميل باستخدامه عند بدء خدمة الهاتف المصرفي من الجوال.

طريقة تفعيل الهاتف المصرفي الراجحي

على العميل بعد قيم بالتسجيل في خدمة هاتف الراجحي، القيام بالاتصال بالرقم (920003344) ثم القيام بالخطوات التالية:

أن يقوم العميل باختيار اللغة العربية عبر الضغط على رقم (1). القيام بإدخال الرقم السري المكون من 4 أرقام. قم باختيار التحويل وسداد الفواتير عبر الضغط على رقم (2). ثم القيام باختيار الحوالات المالية عبر النقر على رقم (1). علي العميل اختيار خدمات المستفيدين بالضغط على رقم (4). بعد ذلك على العميل أمام العميل خيارين هما الضغط على رقم (1) لتنشيط الخدمة في مصرف الراجحي . الضغط على رقم (2) لتنشيط الخدمة في بنك محلي اخر. سوف يقوم العميل بسماع رسالة صوتية عبر الرد الآلي تحتوي على (رقم حساب العميل – اسم البنك إذا كان العميل في بنك محلي والذي تم إضافته في الخطوة السابقة). ثم بعد القيام باختيار رقم العميل المراد تفعيله، بعد ذلك سيصل العميل رقم سري على الجوال. وفي اخر خطوة لتفعيل خدمة الهاتف المصرفي الراجحي، على العميل إدخال الرقم السري الذي تم إرساله على الجوال.

التجهيزات الواجبة قبل القيام بالتسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

القيام بإضافة رقم الجوال الخاص بالعميل في صراف تابع لمصرف الراجحي. الدخول على القائمة الرئيسية على شاشة الصراف. الضغط على خيار عمليات أخرى. ثم الضغط على خيا العنوان البريدي. أنقر على خيار إضافة تغيير رقم الجوال. بعد ذلك التأكد من أن بطاقته الخاصة بالصراف الألي سارية المفعول.

والجدير بالذكر أن خدمة الهاتف المصرفي (خدمة الراجحي) هي أحد الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف مصرف الراجحي والتي تتيح للعميل القيام بإنجاز معظم العمليات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، كما يمكن التعرف علي كيفية الحصول علي قرض الراجحي بدون كفيل في أقل وقت.