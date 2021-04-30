كيفية الحصول علي قرض الراجحي بدون كفيل في أقل وقت

كيفية الحصول علي قرض الراجحي بدون كفيل يعد بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة، و لا نقدر علي أنكار خبراته الاستثمارية في الأعمال البنكية والتي تصل إلي قرابة النصف قرن والتي كانت السبب الرئيسي في جعله يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، ويسعى دائما لتيسير وتسهيل الخدمات لكل من المواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن أتاح بنك الراجحي لعملاءه قدرة فتح حساب عن طريق الأنترنت وإدخال بيانات العميل عبر موقع المصرف الإلكتروني، ويعتبر قرض الراجحي من اهم ما يبحث عنه عملاء البنك وكيفية الحصول عليه والشروط الواجب توافرها في المتقدم، ويتميز هذا القرض بانه يتم الحصول عليه في غصون 30 دقيقة ويصل مبلغ القرض إلى مليون ريال سعودي .

خطوات الحصول عل قرض الراجحي بدون كفيل

للحصول علي القرض من بنك الراجحي يجب علي المتقدم اتباع الخطوات الأتية :

علي المتقدم للقرض الدخول إلي موقع بنك الراجحي . يقوم المتقدم بكتابة البيانات في المكان المخصص لتمويل الشخصي . قم بإدخال بيانات الشخصية كرقم الجوال والبريد الإلكتروني . بعد القيام بمراجعة ما تم أدخاله قم بإرسال الطلب وانتظر الرد .

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي

يتم فتح حساب عن طريق الدخول إلي الموقع الخاص ببنك الراجحي. لتمكن من الانتقال إلي الصفحة التالية لابد من قراءة ومعرفه جميع ألوائح والقوانين والموافقة عليها . تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمتقدم. يتطلب من العميل لتسهيل تقديم جميع الخدمات التي تلزمه وسرعة الوصول إليه تسجيل جمع أرقام هواتفه. يجب كتابة البيانات التي تخص دخل المتقدم. يفضل لإتمام عملية فتح حساب جاري في بنك الراجحي يقوم العميل باختيار اقرب فرع يناسبه. يجب علي العميل تقديم جميع البيانات التي تخص الضرائب وإذا كان معه جنسية أخري . تسجيل جميع الهواتف التي تخص الأسرة والبيانات المتعلقة بيهم .

شروط الحصول على قرض بنك الراجحي

علي المتقدم أن يكون عاملا بأحد القطاعات العام أو الخاص بأقل مدة شهر تقريبا داخل المملكة. يجب ألا يكون عمر المتقدم أزيد من 60 عام حتي أخر قسط يتم سداده للقرض. أن يكون أقل حد للمتقدم للقرض 2000 ريال. يجب أن تستوفي جميع الشروط من أجل الحصول علي القرض في المملكة العربية السعودية.

مميزات فتح حساب جاري في بنك الراجحي

ترك الحرية لدي العميل في اختيار الفرع المناسب .

سهولة تسجيل في الحساب الخاص بالبنك عبر الأنترنت .

إمكانية القيام بالمعاملات البنكية من خلال المواقع الإلكترونية . يتيح لعملاءه حفظ مقتنياتهم الغالية كوديعة بنكية في صناديق الأمانات التي توفرها البنك . يختار العميل اللغة التي يرسل بيها كشف الحساب الشهري من البنك . حصول العميل علي بطاقة صرف آلية ودفتر شيكات . إمكانية تحويل الأموال بأمان وسهولة ويسر .

مميزات بنك الراجحي السعودي

يعتبر مصرف الراجحي من اكبر المساهمين في مشاريع الحكومة الإلكترونية. يقوم البنك بتقديم خدمات إلي المواطنين ذات فاعلية ومرونة وترتيب. مساعده العملاء الجدد في فتح حسابات من خلال شبكات الأنترنت بأسلوب سهل وبسيط . تتوافر خدمة أي كأير لمعرفة العروض المتاحة والخدامات ومزاياه. تعمل أي كأير على الرد على استفسارت العملاء التي تحتجاها لفتح حساب أو تحويل.

خدمة هاتف الراجحي



خدمة الهاتف المصرفي (خدمة الراجحي) هي أحد الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف مصرف الراجحي والتي تتيح للعميل القيام بإنجاز معظم العمليات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، حيث يستطيع العميل إنهاء معاملته المصرفية عبر الرقم الموحد (+966-920003344) من خلال استخدام الجوال أو الهاتف الثابت سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية .

وأخيرا نكون قد أوضحنا من خلال مقالنا طريقة فتح حساب في بنك الراجحي و كيفية حصول العميل علي القرض بدون كفيل خلال30 دقيقة .