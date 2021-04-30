الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات عبر منصة أبشر برقم الهوية ورقم اللوحة

الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات بمختلف أنواعها من أهم الخِدْمَات التي قد تم الإعلان عن أنها متاحة في الوقت الحالي عبر نظام أبشر الإلكتروني الرقمي الشهير الذي يُقدم عدد هائل من الخِدْمَات الحكومية إلى جميع أهالي المملكة العربية السُّعُودية من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء كلٍ على اختلاف الخِدْمَات خاصته، وفيما يلي سوف يتم التطرق بالتفصيل إلى كيفية إجراء استعلام عن تامين مركبة أو سيارة عبر منصة أبشر.

خدمة تامين المركبات السعودية

إن خدمة تامين المركبات تُعد من أهم الخِدْمَات التي ُقدمها المملكة العربية السُّعُودية إلى جميع أهاليها على جميع أنواع المركبات سواء سيارات صغرة او سيارات نقل أو دراجات نارية، وذلك بهدف تحقيق الحماية المادية لملاكي السيارات ضد أخطاء الغير وصد حوادث المرور وضد الحرائق والسرقة وغيرهم من الأضرار المادية التي ربَّما تلحق بأصحاب المركبات، ولكن لا يتم قَبُول المركبات في التامين إلا بعد استيفاء مجموعة من الشروط الضرورية للخصول على تأمين المركبة أو السيارة، هي:

أن تكون السيارة مملوكة فقط للفرد الذي يرغب في الاشتراك في خدمة التأمين.

ألا يكون هناك مخالفات مرورية أو قانونية على السيارة او المركبة، وفي حالة وجودها يجب السداد أولًا.

ساد قيمة الرسوم التأمينية سواء في البداية أو رسوم تجديد تأمين السيارة السنوي.

عدم التخلف عن موعد تجديد التأمين السنوي للمركبة.

الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات عبر منصة أبشر

حتى يتمكن المواطن أو المقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية من الاستعلام عن صَلاحِيَة المركبة خاصته عبر منصة أبشر، لا بُد أن يكون لديه حساب خاص مُفعَّل أولًا على نظام أبشر، ثم البَدْء في اتباع الخطوات التالية الذِّكر: