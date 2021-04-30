تقديم وظائف الحج والعمره السعودية عبر منظومة جداره للتوظيف 44 وظيفة للرجال والنساء

تقديم وظائف الحج والعمره عبر منظومة جداره للتوظيف ، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقوم باستقبال العديد من طلبات التوظيف بوزارة الحج والعمرة التي سوف تستمر لحوالي أسبوع، وهناك تزايد كبير في عدد الطلبات التي تم تقديمها ولكن أعلنت الوزارة عن عدة شروط لابد من أن تكون متوفرة بالأشخاص المتقدمين للوظائف حيث يتم قبولهم بكل سهولة دون أن يوجد أي عواقب.

شروط تقديم وظائف الحج والعمره عبر منظومة جداره للتوظيف الالكترونى

وضعت وزارة الحج والعمره عدة شروط لتقديم وظائف الحج والعمره لابد من أن تكون موجودة في كل شخص يقوم بتقديم طلب وظيفي ومنها التالي:

يجب أن يكون قام بالحضور إلى الاختبار المهني الذي يتم تحديده للرجال والنساء على حسب المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

يجب أن يتوفر به قرار معادلة من قبل وزارة التعليم لكل الحاصلين على درجات علمية من دول أخرى خارج السعودية.

يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية.

للتوظيف بوظائف المراقبين يجب أن يتقن أحد اللغات مثل( التركي أو الفارسي أو أوزباكستاني أو أردو.

كيفية التسجيل لتقديم وظائف الحج والعمره عبر منظومة جدار التوظيف الالكتروني

لتقديم طلب وظائف الحج والعمر عبر منظومة جداره الالكتروني يجب على الأشخاص المتقدمين اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة تتمثل في التالي: