نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الامن العام 1442 وظائف ابشر وخطوات الاستعلام عن القبول المبدئي للرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الامن العام 1442 ، بعد أن أعلن ديوان الأمن العام، ممثلاً بالإدارة العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر للتوظيف عن فتح باب التقديم لرتبة جندي للرجال، وبدأت عمليات البحث تزداد عن رابط استعلام نتائج الامن العام وعرض أسماء القبول المبدئي 1442 هـ.

نتائج القبول المبدئي الأمن العام 1442

بعد الانتهاء من التقدم لوظائف الأمن العام عبر منصة ابشر للتوظيف وبدا مراجعة أوارق المتقدمين وانتظار نتائج القبول المبدئي وتحديد موعد حضور المقابلة الشخصية التي نوهت عليها الإدارة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر للتوظيف، ويجب الاخذ بعين الاعتبار أن القبول المبدئي للأمن العام 1442 للوظائف العسكرية لا يعتبر بمثابة قبول نهائي لتلك الوظائف إلا بعد اجتياز موعد المقابلة الشخصية ومعرفة نتائج القبول النهائي.

الاستعلام عن نتائج الامن العام 1442

وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا تم إتاحة رابط أبشر للتوظيف، وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج الأمن العام 1442هـ، وعرض أسماء المقبولين في الأمن العام 1442 ومتابعة الموعد المحدد للمقابلة الشخصية للمتقدمين من الرجال على الوظائف العسكرية بالأمن العام برتبة جندي، ومتابعة خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي:

سجّل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف. انقر على القائمة الرئيسية. اختر أبشر افراد اختر الاستفسار عن نتائج الأمن العام 1442. اكتب الاسم كاملا ورقم الهوية. انقر على أيقونة الاستعلام.

المستندات المطلوبة لحضور مقابلة وظائف الأمن العام 1442

بعد الاستعلام عن القبول المبدئي لوظائف الأمن العام 1442 يتم طباعة نموذج طلب الحضور وموعد المقابلة للمقبولين لوظائف الامن العام والحضور بالزي الرياضي مع المستندان المطلوبة كالتالي: