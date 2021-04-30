نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج نظام نور 1442.. الفصل الدراسي الثاني منصة مدرستي لمعرفة الدرجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 ، سعت وزارة التعليم السعودية في الآونة الأخيرة لتطوير المسيرة التعليمية بإطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بُعد تزامناً مع تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للتقليل من تفشي وباء كورونا، وأصبح هناك إثنين من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة السعودية التي تُتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 واستخراج الشهادات والإطلاع على درجات الطلاب بكل سهولة ويُسر دون الذهاب لمقر المدرسة أو المديرية التعليمية، أولهما موقع نور المركزي التي من خلاله يُمكن الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثاني، وثانيها منصة مدرستي التي تُتيح عملية الاستعلام عن النتائج للفصل الدراسي الثاني 1442 والتي يُمكن من خلالها أيضا استخراج الشهادات، وسوف نرفق لكم أدناه رابط الدخول لمعرفة نتائج نظام نور برقم الهوية 1442، رابط منصة مدرستي.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1442

نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 ، جدير بالذكر أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 للمرحلة الابتدائية بدأت يوم الثلاثاء الموافق 1 رمضان 1442 الموافق 13 أبريل 2021، وبدأت إجازة نهاية العام لطلاب المرحلة الابتدائية مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 رمضان 1442، الموافق 22 أبريل 2021.

كما بدأت الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 للمرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق 6 من شهر رمضان 1442، الموافق يوم 18 أبريل 2021، وحددت وزارة التعليم السعودية بداية إجازة نهاية العام لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 17رمضان 1442، والموافق يوم 29 أبريل 2021.

رابط نتائج نظام نور 1442

يُمكنكم الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 واستخراج شهادات الطلاب للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال رابط دخول نظام نور برقم الهوية، ومعرفة نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني 1442 ، واستخراج الشهادات بكل سهولة ويُسر وطباعة إشعار الدرجات.

وطبقت وزارة التعليم السعودية عملية التعليم عن بُعد من خلال إطلاق منصة مدرستي التعليمية، والتي يُمكنكم من خلالها أيضاً الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 لطلاب المراحل التعليمية المختلفة في المملكة السعودية، نتائج الابتدائية, المتوسطة, الثانوية 1442.